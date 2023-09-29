Погода в Україні сьогодні, 29 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Надзвичайний рівень небезпеки: синоптики склали список областей на сьогодні
Сьогодні, 29 вересня, очікується суха, спекотна погода. В Україні, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 29 вересня
За даними синоптиків Гідрометцентру, в Україні невелика хмарність без опадів.
Вітер переважно східний, 5 — 10 м/с. День буде теплим, проте вже без спеки.
Температура:
- вночі: 7 — 12°,
- вдень: 22 — 27°.
Синоптики також попереджають про пожежну небезпеку в Україні.
28 вересня — 1 жовтня в Україні, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода у Києві та Київській області 29 вересня
Повідомляється, що на Київщині 29 вересня буде невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно східний, 5 — 8 м/с.
Температура по області:
- вночі 7 — 12°,
- вдень 22 — 27°.
Погода у Києві:
- вночі 10 — 12°,
- вдень 24 — 26°.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозами синоптикині, 29 вересня в Україні буде сухо, сонячно, тепло. На півдні України є ймовірність сильного східного вітру.
"У Києві багато сонця і тепла. протягом дня передбачається близько +25 градусів", — написала Наталка Діденко.
Нагадаємо, до кінця вересня погодні умови в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску. Тому по всій території країни збережеться сонячна та дуже тепла погода. Без опадів.