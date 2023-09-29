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Надзвичайний рівень небезпеки: синоптики склали список областей на сьогодні

29 вересня 2023 04:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 29 вересня — збірний прогноз від синоптиків
Пожежна небезпека в Україні. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 29 вересня, очікується суха, спекотна погода. В Україні, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 29 вересня

За даними синоптиків Гідрометцентру, в Україні невелика хмарність без опадів.

Вітер переважно східний, 5 — 10 м/с. День буде теплим, проте вже без спеки. 

Температура:

  • вночі: 7 — 12°,
  • вдень: 22 — 27°.
Погода на 29 вересня
Погода в Україні 29 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики також попереджають про пожежну небезпеку в Україні.

28 вересня — 1 жовтня в Україні, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні
Пожежна загроза в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та Київській області 29 вересня

Повідомляється, що на Київщині 29 вересня буде невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно східний, 5 — 8 м/с.

Температура по області:

  • вночі 7 — 12°,
  • вдень 22 — 27°.
Погода у Київській області 29 вересня
Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 29 вересня від Meteoprog. Фото: скриншот

Погода у Києві:

  • вночі 10 — 12°,
  • вдень 24 — 26°.
Погода у Києві 29 вересня
Прогноз погоди у Києві сьогодні, 29 вересня від Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптикині, 29 вересня в Україні буде сухо, сонячно, тепло. На півдні України є ймовірність сильного східного вітру.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 29 вересня

"У Києві багато сонця і тепла. протягом дня передбачається близько +25 градусів", — написала Наталка Діденко.

Погода від Наталки Діденко на 29 вересня
Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, до кінця вересня погодні умови в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску. Тому по всій території країни збережеться сонячна та дуже тепла погода. Без опадів.

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