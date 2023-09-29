Погода в Україні сьогодні, 29 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Пожежна небезпека в Україні. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Сьогодні, 29 вересня, очікується суха, спекотна погода. В Україні, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 29 вересня

За даними синоптиків Гідрометцентру, в Україні невелика хмарність без опадів.

Вітер переважно східний, 5 — 10 м/с. День буде теплим, проте вже без спеки.

Температура:

вночі: 7 — 12°,

вдень: 22 — 27°.

Погода в Україні 29 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики також попереджають про пожежну небезпеку в Україні.

28 вересня — 1 жовтня в Україні, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна загроза в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та Київській області 29 вересня

Повідомляється, що на Київщині 29 вересня буде невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно східний, 5 — 8 м/с.

Температура по області:

вночі 7 — 12°,

вдень 22 — 27°.

Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 29 вересня від Meteoprog. Фото: скриншот

Погода у Києві:

вночі 10 — 12°,

вдень 24 — 26°.

Прогноз погоди у Києві сьогодні, 29 вересня від Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптикині, 29 вересня в Україні буде сухо, сонячно, тепло. На півдні України є ймовірність сильного східного вітру.

"У Києві багато сонця і тепла. протягом дня передбачається близько +25 градусів", — написала Наталка Діденко.

Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, до кінця вересня погодні умови в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску. Тому по всій території країни збережеться сонячна та дуже тепла погода. Без опадів.