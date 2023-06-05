Погода в Украине 6 июня, прогноз Укргидрометцентра

В Украине идет дождь. Фото: Новини.LIVE

6 июня в Закарпатье и Прикарпатье пройдут небольшие дожди, на всей территории Украины осадков не ожидается. Днем температура воздуха поднимется до 26 градусов тепла.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра.

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Завтра, 6 июня, на большей части Украины осадков не ожидается.

Небольшой дождь, возможно, с грозами, пройдет разве что в Закарпатье и Ивано-Франковской области.

Ветер во вторник будет умеренный, 3-8 м/с, направление ветра в течение суток будет меняться.

Температура погоды 6 июня

Ночью в Украине ожидается от 8 до 15 градусов тепла.

Холоднее всего будет на востоке Украины, в Луганской и Харьковской областях, самой теплой ночь на вторник покажется в Одесской области.

Днем потеплеет до 22 градусов на крайнем востоке Украины, до 24 — в западных регионах Украины и Закарпатье, а в центральной и южной части, в частности, в Запорожской, Кировоградской и Одесской областях, столбик термометра поднимется до +26 градусов.

Температура воздуха в Украине 6 июня

Инфографика: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В Киеве 6 июня осадки не ожидаются. Ветер прогнозируется на переменных направлениях, скорость 3-8 м/с.

Ночью температура в столице будет 9-14 градусов тепла в области и 12-14 градусов в самом Киеве.

Днем в Киеве термометры покажут температуру от +24 до +26, в Киевской области — 22-27 градусов тепла.

Пожарная опасность

В Гидрометцентре предупредили, что в период с 6 по 8 июня в северных, северо-восточных и восточных областях Украины, в частности Киевской области, будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. Уровень опасности самый высокий, пятый.

"Будьте осторожны в обращении с огнем на открытом воздухе! Берегите наши экосистемы!" — подчеркнули в Укргидрометцентре.

Напомним, по информации синоптиков, в июне в Украине будет тепло. Но периодически в городах Украины будет дождь, иногда будут даже грозы.