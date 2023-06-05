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Синоптики повідомили, у яких регіонах завтра будуть дощі

5 червня 2023 17:00
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 6 червня, прогноз Укргідрометцентру
В Україні дощитиме. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

6 червня на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть невеликі дощі, на усій іншій території України опадів не очікується. Удень температура повітря підніметься до 26 градусів тепла.

Про це повідомляє пресслужба Українського гідрометеорологічного центру.

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Погода в Україні

Завтра, 6 червня, на більшій частині України опадів не очікується.

Невеликий дощ, можливо, із грозами, пройде хіба що на Закарпатті та у Івано-Франківській області.

Вітер у вівторок буде помірний, 3-8 м/с, напрямок вітру протягом доби буде змінюватися.

Температура погоди 6 червня

Уночі в Україні очікується від 8 до 15 градусів тепла. 

Найхолодніше буде у на сході України, у Луганській та Харківській областях, найтеплішою ніч на вівторок видаться у Одеській області.

Удень потеплішає до 22 градусів на крайньому сході України, до 24 — у західних регіонах України та на Закарпатті, а у центральній та південній частині, зокрема, в Запорізькій, Кіровоградській та Одеській областях, стовпчик термометра підніметься до +26.

Температура повітря в Україні 6 червня
Температура повітря в Україні 6 червня
Інфографіка: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 

У Києві 6 червня опади не очікуються. Вітер прогнозується змінних напрямків, швидкість 3-8 м/с.

Уночі температура в столиці буде 9-14 градусів тепла в області та 12-14 у самому Києві.

Удень в Києві термометри покажуть температуру від +24 до +26, у Київській області — 22-27 градусів тепла.

Пожежна небезпека

У Гідрометцентрі попередили, що в період з 6 по 8 червня у північних, північно-східних та східних областях України, зокрема, на Київщині, переважатиме надзвичайна пожежна небезпека. Рівень небезпеки найвищий, п’ятий.

"Будьте обережні у поводженні з вогнем на відкритому повітрі! Бережіть наші екосистеми!" — наголосили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, за інформацією синоптиків, у червні в Україні буде тепло. Але періодично в містах України дощитиме, іноді будуть навіть грози.

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