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На улицу лучше не выходить — Укргидрометцетр предупредил украинцев о мощном урагане завтра

2 ноября 2023 19:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 3 ноября - Укргидрометцентр предупреждает о сильном урагане
Сильные порывы ветра. Фото: rbc.ua
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине, в пятницу, 3 ноября ожидается пасмурная погода с сильными порывами ветра. При этом объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 3 ноября

В юго-восточных и восточных регионах страны, а также на крайнем западе ожидается облачная погода с прояснениями и дождями. В остальной части территории страны преимущественно переменная облачность, осадки не ожидаются.

Направление ветра — юго-восточное, его скорость составит 5-10 м/с. В западных районах, а также в Винницкой и Житомирской областях возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +3…+8°С, на юге страны может подняться до +12°С. Днем столбик термометра поднимется до +10…+15 С градусов. На  Закарпатье, в Одесской и Николаевской областях температура может достигнуть +19°С. В Карпатах ночью ожидается 0…+5°С, днем  +8…+13°С.

Погода в Киеве и области на 3 ноября

В Киевской области ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер будет дуть из юго-востока со скоростью 5-10 м/с. В регионе ночью температура будет +3…+8°С, днем отметка термометра составит +10…+15°С. В Киеве ожидается +4…+6°С ночью и +12…+14°С днем.

Предупреждение о сильном ветре

В пятницу, 3 ноября в западных районах ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. Уровень угрозы — желтый.

Напомним, что в Киеве зафиксировали температурный рекорд октября за последние 10 лет. В понедельник, 30 октября, Киев пережил историческое тепло — температура воздуха поднялась до +20,6°С, побив предыдущий рекорд 2013 года. 

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