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На вулицю краще не виходити — Укргідрометцетр попередив українців про потужний ураган завтра

2 листопада 2023 19:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 3 листопада - Укргідрометцентр попереджає про сильний ураган
Сильні пориви вітру. Фото: rbc.ua
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні, у п'ятницю, 3 листопада очікується похмура погода із сильними поривами вітру. У цьому оголошено перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 3 листопада

У південно-східних та східних регіонах країни, а також на крайньому заході очікується хмарна погода з проясненнями та дощами. В решті території країни переважно мінлива хмарність, опади не очікуються.

Напрям вітру - південно-східний, його швидкість складе 5-10 м/с. У західних районах, а також у Вінницькій та Житомирській областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Вночі температура повітря коливатиметься в межах +3…+8°С, на півдні країни може піднятися до +12°С. Вдень стовпчик термометра підніметься до +10…+15°С. На Закарпатті, на Одещині та Миколаївщині температура може досягти +19°С. У Карпатах вночі очікується 0...+5°С, удень +8...+13°С.

Погода в Києві та області на 3 листопада

На Київщині очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер дме з південного сходу зі швидкістю 5-10 м/с. У регіоні вночі температура буде +3...+8°С, вдень позначка термометра становитиме +10...+15°С. У Києві очікується +4…+6°С уночі та +12…+14°С вдень.

Попередження про сильний вітер

У п'ятницю, 3 листопада, у західних районах очікуються пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с. Рівень загрози — жовтий.

Нагадаємо, що у Києві зафіксували температурний рекорд жовтня за останні 10 років. У понеділок, 30 жовтня, Київ пережив історичне тепло — температура повітря піднялася до +20,6°С, побивши попередній рекорд 2013 року.

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