Погода в Украине на 2 ноября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур

Гидрометцентр показал карту погоды — какие области накроют дожди и где ударят морозы
Погода в Украине в четверг, 2 ноября, прогнозируется пасмурной и дождливой. Осадки предполагаются в таких областях как Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская и т.д. Также в ряде регионов температура воздуха днем будет не более +16 °С, ночью будет холоднее, а кое-где даже ударит мороз до -1 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 2 ноября
По данным Укргидрометцентра, в четверг, 2 ноября, в Украине ожидается переменная облачность. Дожди не ожидаются, только ночью и утром следует ожидать осадков в таких регионах:
- Харьковский,
- Луганский,
- Донецкий,
- Черниговский,
- Сумской,
- Полтавский,
- Днепропетровский,
- Запорожский.
"Ветер северо-западный с переходом в большинстве районов Правобережья на юго-восточный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении.
Температура воздуха:
- ночью +4...+9 °С, на юго-востоке +10...+14 °С,
- днем +11...+16 °С, на юге Одесской области и в Крыму до +19 °С, на северо-востоке +9...+12 °С;
- в Карпатах ночью +4...-1 °С, днем +7...+12 °С;
- в Киевской области ночью +4...+9 °С, днем +11...+16 °С.
Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко сделала прогноз погоды на четверг, 2 ноября. Специалист рассказала, приостановятся ли дожди в Украине.
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