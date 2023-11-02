Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Гидрометцентр показал карту погоды — какие области накроют дожди и где ударят морозы arrow

Гидрометцентр показал карту погоды — какие области накроют дожди и где ударят морозы

2 ноября 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 2 ноября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур
Женщины прячутся от холода и дождя под теплой одеждой и зонтиками. Фото: bayradio.fm
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в четверг, 2 ноября, прогнозируется пасмурной и дождливой. Осадки предполагаются в таких областях как Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская и т.д. Также в ряде регионов температура воздуха днем будет не более +16 °С, ночью будет холоднее, а кое-где даже ударит мороз до -1 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 2 ноября

По данным Укргидрометцентра, в четверг, 2 ноября, в Украине ожидается переменная облачность. Дожди не ожидаются, только ночью и утром следует ожидать осадков в таких регионах:

  • Харьковский,
  • Луганский,
  • Донецкий,
  • Черниговский,
  • Сумской,
  • Полтавский,
  • Днепропетровский,
  • Запорожский.

"Ветер северо-западный с переходом в большинстве районов Правобережья на юго-восточный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

  • ночью +4...+9 °С, на юго-востоке +10...+14 °С,
  • днем +11...+16 °С, на юге Одесской области и в Крыму до +19 °С, на северо-востоке +9...+12 °С;
  • в Карпатах ночью +4...-1 °С, днем +7...+12 °С;
  • в Киевской области ночью +4...+9 °С, днем +11...+16 °С.
Карта погоды в Украине сегодня, 2 ноября, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 2 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко сделала прогноз погоды на четверг, 2 ноября. Специалист рассказала, приостановятся ли дожди в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме