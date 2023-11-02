Погода в Украине на 2 ноября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур

Женщины прячутся от холода и дождя под теплой одеждой и зонтиками. Фото: bayradio.fm

Погода в Украине в четверг, 2 ноября, прогнозируется пасмурной и дождливой. Осадки предполагаются в таких областях как Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская и т.д. Также в ряде регионов температура воздуха днем будет не более +16 °С, ночью будет холоднее, а кое-где даже ударит мороз до -1 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 2 ноября

По данным Укргидрометцентра, в четверг, 2 ноября, в Украине ожидается переменная облачность. Дожди не ожидаются, только ночью и утром следует ожидать осадков в таких регионах:

Харьковский,

Луганский,

Донецкий,

Черниговский,

Сумской,

Полтавский,

Днепропетровский,

Запорожский.

"Ветер северо-западный с переходом в большинстве районов Правобережья на юго-восточный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

ночью +4...+9 °С, на юго-востоке +10...+14 °С,

днем +11...+16 °С, на юге Одесской области и в Крыму до +19 °С, на северо-востоке +9...+12 °С;

в Карпатах ночью +4...-1 °С, днем +7...+12 °С;

в Киевской области ночью +4...+9 °С, днем +11...+16 °С.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 2 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко сделала прогноз погоды на четверг, 2 ноября. Специалист рассказала, приостановятся ли дожди в Украине.