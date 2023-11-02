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Гідрометцентр показав мапу погоди — які області накриють дощі та де вдарять морози

2 листопада 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 2 листопада — прогноз від Гідрометцентру з картою температур
Жінки ховаються від холоду й дощу під теплим одягом та парасолями. Фото: bayradio.fm
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в четвер, 2 листопада, прогнозується похмурою та дощовою. Опади передбачаються в таких областях, як Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька тощо. Також в низці регіонів температура повітря вдень буде не більш ніж +16 °С, вночі буде холодніше, а деінде навіть вдарить мороз до -1 °С. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 2 листопада

За даними Укргідрометцентру, у четвер, 2 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність. Дощі сьогодні не очікуються, тільки вночі та зранку слід чекати опадів у таких регіонах:

  • Харківській,
  • Луганський,
  • Донецький,
  • Чернігівський,
  • Сумський,
  • Полтавський,
  • Дніпропетровський,
  • Запорізький.

"Вітер північно-західний з переходом у більшості районів Правобережжя на південно-східний, 5-10 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря:

  • вночі +4...+9 °С, на південному сході +10...+14 °С,
  • вдень +11...+16 °С, на півдні Одеської області та в Криму до +19 °С, на північному сході +9...+12 °С;
  • в Карпатах вночі +4...-1 °С, вдень +7...+12 °С;
  • у Київській області вночі +4...+9 °С, вдень +11...+16 °С.
Мапа погоди в Україні сьогодні, 2 листопада, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 2 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко зробила прогноз погоди на четвер, 2 листопада. Фахівчиня розповіла, чи призупиняться дощі в Україні.

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