Погода в Україні на 2 листопада — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Гідрометцентр показав мапу погоди — які області накриють дощі та де вдарять морози
Погода в Україні в четвер, 2 листопада, прогнозується похмурою та дощовою. Опади передбачаються в таких областях, як Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька тощо. Також в низці регіонів температура повітря вдень буде не більш ніж +16 °С, вночі буде холодніше, а деінде навіть вдарить мороз до -1 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 2 листопада
За даними Укргідрометцентру, у четвер, 2 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність. Дощі сьогодні не очікуються, тільки вночі та зранку слід чекати опадів у таких регіонах:
- Харківській,
- Луганський,
- Донецький,
- Чернігівський,
- Сумський,
- Полтавський,
- Дніпропетровський,
- Запорізький.
"Вітер північно-західний з переходом у більшості районів Правобережжя на південно-східний, 5-10 м/с", — йдеться в повідомленні.
Температура повітря:
- вночі +4...+9 °С, на південному сході +10...+14 °С,
- вдень +11...+16 °С, на півдні Одеської області та в Криму до +19 °С, на північному сході +9...+12 °С;
- в Карпатах вночі +4...-1 °С, вдень +7...+12 °С;
- у Київській області вночі +4...+9 °С, вдень +11...+16 °С.
Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко зробила прогноз погоди на четвер, 2 листопада. Фахівчиня розповіла, чи призупиняться дощі в Україні.
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