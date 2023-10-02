Метеозависимым будет нелегко: народный синоптик предупредила о резкой смене погоды
Во вторник, 3 октября, в Украине будет преобладать солнечная и сухая погода. В то же время с середины недели следует ожидать дождей, похолодания и даже заморозков.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 3 октября
Завтра в Украине будет действовать циклон Sonja, который принесет сухую и даже солнечную погоду.
Температура воздуха днем +17...+23°С, ночью +6...+11°С.
Погода в Киеве и области 3 октября
В столице завтра будет сухая погода без осадков.
Столбики термометров днем достигнут +20°С.
В выходные в Киеве заметно похолодает, ожидается усиление ветра и кратковременных дождей.
Погода в Украине на неделю
По словам Наталки Диденко, начиная с 4 октября, в подавляющей части Украины пройдут дожди. В период с 6 по 8 октября осадков станет больше, также ожидается похолодание.
Ночью 9 числа возможно появление заморозков. Однако с 10 октября в страну снова вернется теплая погода.
"Как видите, погода обещает быть крайне неоднородной, интересной, контрастной и холерической", — добавляет синоптик.
Напомним, в октябре 2023 украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В течение следующего месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.