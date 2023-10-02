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Метеозависимым будет нелегко: народный синоптик предупредила о резкой смене погоды

2 октября 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Метеозависимым будет нелегко: народный синоптик предупредила о резкой смене погоды
Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Во вторник, 3 октября, в Украине будет преобладать солнечная и сухая погода. В то же время с середины недели следует ожидать дождей, похолодания и даже заморозков.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 3 октября

Завтра в Украине будет действовать циклон Sonja, который принесет сухую и даже солнечную погоду.

Температура воздуха днем +17...+23°С, ночью +6...+11°С.

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Действие циклона. Фото: Наталья Диденко\Telegram

Погода в Киеве и области 3 октября

В столице завтра будет сухая погода без осадков.

Столбики термометров днем достигнут +20°С.

В выходные в Киеве заметно похолодает, ожидается усиление ветра и кратковременных дождей.

Погода в Украине на неделю

По словам Наталки Диденко, начиная с 4 октября, в подавляющей части Украины пройдут дожди. В период с 6 по 8 октября осадков станет больше, также ожидается похолодание.

Ночью 9 числа возможно появление заморозков. Однако с 10 октября в страну снова вернется теплая погода.

"Как видите, погода обещает быть крайне неоднородной, интересной, контрастной и холерической", — добавляет синоптик.

Напомним, в октябре 2023 украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В течение следующего месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.

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