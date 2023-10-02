Метеозалежним буде нелегко: народний синоптик попередила про різку зміну погоди
У вівторок, 3 жовтня, в Україні переважатиме сонячна та суха погода. Водночас з середини тижня слід очікувати на дощі, похолодання та навіть заморозки.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 3 жовтня
Завтра в Україні діятиме циклон Sonja, який принесе з собою суху та навіть сонячну погоду.
Температура повітря вдень +17...+23°С, вночі +6...+11°С.
Погода у Києві та області 3 жовтня
У столиці завтра буде суха погода без опадів.
Стовпчики термометрів вдень сягнуть +20°С.
На вихідних у Києві помітно похолодає, очікується посилення вітру та короткочасних дощів.
Погода в Україні на тиждень
За словами Наталки Діденко, починаючи з 4 жовтня у переважній частині України пройдуть дощі. У період з 6 по 8 жовтня опадів побільшає, також очікується похолодання.
Вночі 9 числа можлива поява заморозків. Однак, з 10 жовтня в країну знову повернеться тепла погода.
"Як бачите, погода обіцяє бути вкрай неоднорідною, цікавою, контрастною і холеричною", — додає синоптик.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом наступного місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.