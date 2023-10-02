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Метеозалежним буде нелегко: народний синоптик попередила про різку зміну погоди

2 жовтня 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Метеозалежним буде нелегко: народний синоптик попередила про різку зміну погоди
Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У вівторок, 3 жовтня, в Україні переважатиме сонячна та суха погода. Водночас з середини тижня слід очікувати на дощі, похолодання та навіть заморозки. 

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко. 

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Погода в Україні 3 жовтня

Завтра в Україні діятиме циклон Sonja, який принесе з собою суху та навіть сонячну погоду.

Температура повітря вдень +17...+23°С, вночі +6...+11°С. 

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Дія циклону. Фото: Наталка Діденко\Telegram

Погода у Києві та області 3 жовтня

У столиці завтра буде суха погода без опадів. 

Стовпчики термометрів вдень сягнуть +20°С.

На вихідних у Києві помітно похолодає, очікується посилення вітру та короткочасних дощів. 

Погода в Україні на тиждень

За словами Наталки Діденко, починаючи з 4 жовтня у переважній частині України пройдуть дощі. У період з 6 по 8 жовтня опадів побільшає, також очікується похолодання. 

Вночі 9 числа можлива поява заморозків. Однак, з 10 жовтня в країну знову повернеться тепла погода. 

"Як бачите, погода обіцяє бути вкрай неоднорідною, цікавою, контрастною і холеричною", — додає синоптик. 

Нагадаємо, у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом наступного місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.

 

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