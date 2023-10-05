Машины может сокрушить непогода: народный синоптик предупредил о погоде 6 октября
Украина все глубже погружается в осеннее время года, температура воздуха не перестает падать. Водителям авто следует остерегаться сильных ветров и не парковать свои автомобили под деревьями.
Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 6 октября
6 октября в Украине максимальная температура воздуха будет +14+18 градусов. На юге — +19 +23 градуса.
На большей части территории Украины в пятницу осадков не ожидается. Лишь в южной части, а также в Донецкой и Луганской области пройдут дожди.
"Особенность завтрашнего дня — сильный северо-западный и северный ветер! Смотрите внимательно, где будете парковать свой или наемный автомобиль" , — предупредила народный синоптик.
Погода в Киеве 6 октября
В Киеве в пятницу ожидается сухая погода с дневной температурой воздуха +15, +16 градусов. Жителям столицы и области следует доставать более теплую одежду для выхода на улицу. Время футболок и шорт завершилось.
Погода в Украине в субботу 7 октября
"Суббота в Украине будет свежей, с дождями по северу, в воскресенье — дожди и холода (только на юге и юго-востоке задержится более теплая погода)", — рассказала Диденко.
Синоптик также добавила, что холод в Украине будет преобладать в начале следующей недели. Во вторую половину недели можно ждать потепления.
Напомним, что в Украине все еще продолжается летняя погода, ведь среднесуточная температура держится на уровне +15 и выше градусов. Однако синоптики рассказали, когда ожидается приход настоящей осени.