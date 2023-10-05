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Машины может сокрушить непогода: народный синоптик предупредил о погоде 6 октября

5 октября 2023 14:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Машины может сокрушить непогода: народный синоптик предупредил о погоде 6 октября
Женщина в холодную погоду рядом со своим авто. Фото: Открытые источники
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Украина все глубже погружается в осеннее время года, температура воздуха не перестает падать. Водителям авто следует остерегаться сильных ветров и не парковать свои автомобили под деревьями.

Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 6 октября

6 октября в Украине максимальная температура воздуха будет +14+18 градусов. На юге — +19 +23 градуса.

На большей части территории Украины в пятницу осадков не ожидается. Лишь в южной части, а также в Донецкой и Луганской области пройдут дожди.

"Особенность завтрашнего дня — сильный северо-западный и северный ветер! Смотрите внимательно, где будете парковать свой или наемный автомобиль" , — предупредила народный синоптик.

Погода в Киеве 6 октября

В Киеве в пятницу ожидается сухая погода с дневной температурой воздуха +15, +16 градусов. Жителям столицы и области следует доставать более теплую одежду для выхода на улицу. Время футболок и шорт завершилось.

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"Суббота в Украине будет свежей, с дождями по северу, в воскресенье — дожди и холода (только на юге и юго-востоке задержится более теплая погода)", — рассказала Диденко.

Синоптик также добавила, что холод в Украине будет преобладать в начале следующей недели. Во вторую половину недели можно ждать потепления.

Напомним, что в Украине все еще продолжается летняя погода, ведь среднесуточная температура держится на уровне +15 и выше градусов. Однако синоптики рассказали, когда ожидается приход настоящей осени.

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