Машини може розтрощити негода: народний синоптик попередив про погоду 6 жовтня

Жінка під час прохолодної погоди біля свого авто. Фото: Відкриті джерела

Україна все глибше занурюється в осінню пору року, температура повітря не перестає падати. Водіям авто варто стерегтися сильних вітрів і не паркувати свої автомобілі під деревами.

Такий прогноз дала народний синоптик Наталія Діденко.

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6 жовтня в Україні максимальна температура повітря становитиме +14+18 градусів. На півдні — +19+23 градуси.

На переважній більшості території України в п'ятницю опадів не очікується. Лише у південній частині, а також на Донеччині та Луганщині пройдуть дощі.

"Особливість завтрашнього дня — сильний північно-західний та північний вітер! Дивіться уважно, де паркуватимете свій чи найманий автомобіль", — попередила народний синоптик.

Погода в Києві 6 жовтня

У Києві у п'ятницю очікується суха погода з денною температурою повітря +15, +16 градусів. Мешканцям столиці і області варто діставати більш теплий одяг для виходу на вулицю. Час футболок і шортів завершився.

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"Субота в Україні буде свіжою, з дощами по півночі, у неділю — дощі та холодяка (лише на півдні та південному сході затримається тепліша погода)", — розповіла Діденко.

Синоптик також додала, що холод в Україні переважатиме на початку наступного тижня. В другу половину тижня можна очікувати потепління.

Нагадаємо, що в Україні все ще триває літня погода, адже середньодобова температура тримається на рівні +15 і вище градусів. Однак синоптики розповіли, коли очікується прихід справжньої осені.