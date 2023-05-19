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Лето пришло, но с сюрпризами: что спрогнозировала синоптик украинцам на выходные

19 мая 2023 21:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Народная синоптикиня сделала прогноз погоды по Украине на выходные
Девушка с зонтиком сидит на скамейке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Народный синоптик сообщила, что средняя суточная температура в Украине превысила 15 градусов тепла. По словам Наталки Диденко, это означает, что это начало метеорологического лета. Однако в выходные погода будет облачной, кое-где дождь.

Об этом информирует народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды по Украине

По прогнозам Наталки Диденко, 20-21 мая в Украине будет преобладать теплая погода. Температура воздуха в Украине ночью ожидается +10+16, днем +20+26 градусов.

В субботу, 20 мая, в западных областях, в центральной части и на востоке и севере пройдут дожди. В южной части — без существенных осадков. Возможны грозовые тучи.

В воскресенье, 21 мая, синоптик прогнозирует дожди в южной части, Закарпатье, Черновицкой области и восточной области. На остальной территории осадков не предполагается.

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Прогноз погоди по Украине. Фото: Наталья Диденко

Прогноз погоды в Киеве 20-21 мая

Наталья Диденко сообщает, что в столице на выходные ожидается умеренно теплая погода. Температура воздуха будет составлять +20+23 градуса.
В субботу возможен небольшой дождь, в воскресенье сухо.

Напомним, что синоптики обнародовали прогноз погодных условий по Украине. На выходных ожидается переменная облачность. Кое-где будет дождь, возможны даже грозы.

В Одесской области объявлено штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого) опасности. Прогнозируется, что 19 мая во время грозы будут шквалы ветра скоростью 15-20 м/с, которые продлятся и ночью 20 мая.

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