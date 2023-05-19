Народна синоптикиня зробила прогноз погоди по Україні на вихідні

Дівчина з парасолею сидить на лавці. Фото: Новини.LIVE

Народна синоптикиня повідомила, що середня добова температура в Україні перевищила 15 градусів тепла. За словами Наталки Діденко це означає, що це початок метеорологічного літа. Однак вихідними погода буде хмарною, подекуди дощитиме.

Про це інформує народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди по Україні

За прогнозами Наталки Діденко 20-21 травня в Україні переважатиме тепла погода. Температура повітря в Україні вночі очікується +10+16 градусів, вдень +20+26 градусів.

У суботу, 20 травня, у західних областях, у центральній частині та на сході та на півночі пройдуть дощі. У південній частині — без істотних опадів. Можливі грозові хмари.

У неділю, 21 травня, синоптикиня прогнозує дощі у південній частині, Закарпатті, Чернівецькій області та східній області. На решті території опадів не передбачається.

Прогноз погоди по Україні. Фото: Наталка Діденко

Прогноз погоди у Києві 20-21 травня

Наталка Діденко повідомляє, що у столиці на вихідні очікується помірно тепла погода. Температура повітря становитиме +20+23 градуси.

У суботу можливий невеликий дощ, в неділю сухо.

Нагадаємо, що синоптики опублікували прогноз погодних умов по Україні. На вихідних очікується мінлива хмарність. Подекуди дощитиме, можливі навіть грози.

В Одеській області оголошено штормове попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності. Прогнозується, що 19 травня під час грози будуть шквали вітру швидкістю 15-20 м/с, які триватимуть і вночі 20 травня.