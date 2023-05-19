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Деяким областям не пощастить з погодою на вихідні: які регіони заллють дощі

19 травня 2023 16:04
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Людмила Войтюк
Редактор
Синоптики зробили прогноз погоди по Україні: вихідні будуть дощовими
Підлітки, які йдуть з парасольками по Києву. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Синоптики опублікували прогноз погодних умов по Україні. На вихідних очікується мінлива хмарність. Подекуди дощитиме, можливі навіть грози. 

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди по Україні на 20 травня

Синоптики прогнозують по Україні мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ та гроза очікується:

  • в Криму
  • вночі в Карпатах
  • вдень в Карпатському регіоні
  • у Хмельницькій області
  • у Вінницькій області
  • у Черкаській області
  • у Полтавській області
  • у Харківській області
  • у Сумській області

Вітер північно-східний 7-12 м/с. В Криму вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря по Україні очікується:

  • вночі 11-16°
  • на Прикарпатті та в Карпатах 4-9°
  • вдень в західних та північних областях 20-25°
  • в центральних, східних та південних областях 24-29°
  • на високогір'ї Карпат та в Кримських горах 13-18°.
погода
Прогноз погоди по Україні на 20 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди по Київщині на 20 травня

Синоптики прогнозують у столиці мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с.

Температура повітря на Київщині очікується:

  • вночі 11-16°
  • вдень 20-25°
  • у Києві вночі 13-15°, вдень 21-23°.

Прогноз погоди на вихідні

Синоптики прогнозують, що 20 травня, в Криму, в Карпатах, вдень і на Прикарпатті, у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській та Сумській областях місцями невеликий короткочасний дощ, можливо гроза. На решті території без опадів.

Наступні дві ночі переважно без опадів. Вдень на більшій частині території України місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий. Температура повітря по Україні на вихідних очікується:

  • вночі 9-15°,
  • вдень 19-25°,
  • у південних та східних областях 24-29°.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 травня, в деяких областях можливі короткочасні дощі. Також синоптики попередили про пожежну небезпеку майже по всій території України.

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