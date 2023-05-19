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Не забудьте вдома парасольку: синоптики прогнозують сьогодні негоду

19 травня 2023 07:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні 18 травня
Жінка прикривається від дощу сумкою. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 19 травня, в деяких областях можливі короткочасні дощі. Також синоптики попередили про пожежну небезпеку майже по всій території України.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 18 травня

Сьогодні упродовж дня в Україні очікується мінлива хмарність. У західних областях, вдень і в південній частині місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди грози. На решті території без опадів.

Вітер у п'ятницю очікується північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +10-15°, у західних областях +7-12°; вдень +21-26°, на крайньому заході країни подекуди +17-20°.

Погода в Україні 19 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

У Київській області сьогодні очікується мінлива хмарність, однак без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура в Києві вночі +13-15°, вдень +22-24°; на Київщині — вночі +10-15°, вдень +21-26°.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня прогнозує, що сьогодні в Україні протягом дня температура повітря становитиме +23-26°. У західних областях та більшості північних буде трохи свіжіше — +19-23°.

Вітер східний та північно-східний, помірний, у південній частині може бути сильним, а, отже, і штормовим на морях.

Сьогодні в Україні ймовірні повсюди дощі, окрім східних областей. Характер злив — короткочасні, йтимуть в денні години доби.

Нагадаємо, що упродовж 18-21 травня в Україні, крім Закарпаття, Прикарпаття, Волині, 18-19 травня і Криму, синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, крім того, в низці областей спостерігатимуться небезпечні гідрологічні явища.

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