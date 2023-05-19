Погода в Украине сегодня 18 мая

Женщина прикрывается от дождя сумкой. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 19 мая, в некоторых областях возможны кратковременные дожди. Также синоптики предупредили о пожарной опасности почти по всей территории Украины.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 18 мая

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В западных областях, днем и в южной части местами небольшой кратковременный дождь, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер в пятницу ожидается северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +10-15°, в западных областях +7-12°; днем +21-26°, на крайнем западе страны кое-где +17-20°.

Погода в Украине 19 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В Киевской области сегодня ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве ночью +13-15°, днем +22-24°; в Киевской области — ночью +10-15°, днем +21-26°.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик прогнозирует, что сегодня в Украине в течение дня температура воздуха будет составлять +23-26°. В западных областях и большинстве северных будет немного свежее +19-23°.

Ветер восточный и северо-восточный, умеренный, в южной части может быть сильным, а значит, и штормовым на морях.

Сегодня в Украине вероятны повсюду дожди, кроме восточных областей. Характер ливней — кратковременные, будут идти в дневные часы суток.

Напомним, что 18-21 мая в Украине, кроме Закарпатья, Прикарпатья, Волыни, 18-19 мая и Крыма, синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности, кроме того, в ряде областей будут наблюдаться опасные гидрологические явления.