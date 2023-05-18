Дощі та пожежна небезпека — що підготувала погода на 19 травня

Люди під дощем у Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 19 травня, в деяких областях можливі короткочасні дощі. Також синоптики попередили про пожежну небезпеку майже по всій території України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні 19 травня

Упродовж дня в Україні очікується мінлива хмарність. У західних областях, вдень і в південній частині місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди грози. На решті території без опадів.

Вітер у п'ятницю очікується північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, у західних областях 7-12°; вдень 21-26°, на крайньому заході країни подекуди 17-20°.

Погода в Україні 19 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода 19 травня у Київській області

У Київській області 19 травня очікується мінлива хмарність, однак без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 21-26°;

у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Пожежна небезпека в Україні

Упродовж 18-21 травня в Україні, крім Закарпаття, Прикарпаття, Волині, 18-19 травня і Криму, синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



Пожежна небезпека в Україні упродовж 18-21 травня. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека в Україні упродовж 18-19 травня. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні гідрологічні явища

Синоптики розповідають, що упродовж 18-22 травня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок в окремих населених пунктах вздовж Кременчуцького водосховища у Черкаській області (оголошено III рівень небезпеки — червоний).

Також 18-22 травня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок в окремих населених пунктах на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях (II рівень небезпеки — помаранчевий).

Окрім того, 18-22 травня на р. Дніпро у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься часткове затоплення заплави та понижених прирічкових територій (І рівень небезпеки — жовтий).

А на Верхньому Дніпрі, Десні рівні води знижуватимуться на 1-10 см за добу зі зменшенням затоплення заплави та негативних наслідків від дії річкових вод Дніпра і Десни; зберігатиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, обтоплення та відрізання від основних шляхів сполучення ряду прирічкових сіл у Чернігівській області: Чернігівський район (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий) та Корюківський район (І рівень небезпеки — жовтий).

Небезпечні гідрологічні явища в Україні 18-22 травня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що сьогодні, 18 травня, протягом дня очікується +22...+27 градусів. Однак на заході можливі невеликі дощі.