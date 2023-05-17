Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Дощі з грозами та літня спека: синоптикиня розповіла про погоду на завтра arrow

Дощі з грозами та літня спека: синоптикиня розповіла про погоду на завтра

17 травня 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розповіли про погоду 18 травня — де очікувати спеку, а де дощі
Люди гуляють в Добропарку у Киїівській області. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні 18 травня переважатиме висока температура повітря. Протягом дня очікується +22...+27 градусів.

Про це розповіла народный синоптик Наталка Діденко

Читайте також:

Прогноз погоди 18 травня 

Упродовж 18 травня в Україні очікується +22...+27 градусів тепла.  Але у західних областях повітря буде свіжішим, +17...+21 градус.

Наталка Діденко розповіла, що на заході також очікуються дощі з грозами. Це власне і стане причиною прохолоднішої погоди — на заході в четвер очікується волога повітряна маса.

На решті території України буде суха погода, проте у південній частині може бути сильний рвучкий вітер.

Погода 18 травня у Київській області

У Києві 18 травня без опадів, передбачається  тепла погода з максимальною температурою повітря +24...+26 градусів.

"Дощів побільшає вже 20 травня, у суботу, але тепла погода в Україні триватиме", — наголосила Діденко.

Температура повітря в інших областях

  • Бахмут: +24-26°C, сонячно, без опадів;
  • Мелітополь: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Київ: +24-26°C, мінлива хмарність, без істотних опадів;
  • Львів: +17-18°C, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ;
  • Одеса: +23-25°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Дніпро: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Харків: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Луганськ: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Донецьк: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Крим: +20-22°C, мінлива хмарність, без опадів.
погода в Україні
Погода в Україні 18 травня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, завтра, 18 травня, температура повітря вночі становитиме 10-15°С, у східних областях 7-12°С; вдень 22-27°С, на Закарпатті та Прикарпатті 16-21°С.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB