Синоптики розповіли про погоду 18 травня — де очікувати спеку, а де дощі

Дощі з грозами та літня спека: синоптикиня розповіла про погоду на завтра
В Україні 18 травня переважатиме висока температура повітря. Протягом дня очікується +22...+27 градусів.
Про це розповіла народный синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди 18 травня
Упродовж 18 травня в Україні очікується +22...+27 градусів тепла. Але у західних областях повітря буде свіжішим, +17...+21 градус.
Наталка Діденко розповіла, що на заході також очікуються дощі з грозами. Це власне і стане причиною прохолоднішої погоди — на заході в четвер очікується волога повітряна маса.
На решті території України буде суха погода, проте у південній частині може бути сильний рвучкий вітер.
Погода 18 травня у Київській області
У Києві 18 травня без опадів, передбачається тепла погода з максимальною температурою повітря +24...+26 градусів.
"Дощів побільшає вже 20 травня, у суботу, але тепла погода в Україні триватиме", — наголосила Діденко.
Температура повітря в інших областях
- Бахмут: +24-26°C, сонячно, без опадів;
- Мелітополь: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;
- Київ: +24-26°C, мінлива хмарність, без істотних опадів;
- Львів: +17-18°C, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ;
- Одеса: +23-25°C, мінлива хмарність, без опадів;
- Дніпро: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;
- Харків: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;
- Луганськ: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;
- Донецьк: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;
- Крим: +20-22°C, мінлива хмарність, без опадів.
Нагадаємо, завтра, 18 травня, температура повітря вночі становитиме 10-15°С, у східних областях 7-12°С; вдень 22-27°С, на Закарпатті та Прикарпатті 16-21°С.