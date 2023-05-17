Синоптики розповіли про погоду 18 травня — де очікувати спеку, а де дощі

Люди гуляють в Добропарку у Киїівській області. Фото: Новини.LIVE

В Україні 18 травня переважатиме висока температура повітря. Протягом дня очікується +22...+27 градусів.

Про це розповіла народный синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди 18 травня

Упродовж 18 травня в Україні очікується +22...+27 градусів тепла. Але у західних областях повітря буде свіжішим, +17...+21 градус.

Наталка Діденко розповіла, що на заході також очікуються дощі з грозами. Це власне і стане причиною прохолоднішої погоди — на заході в четвер очікується волога повітряна маса.

На решті території України буде суха погода, проте у південній частині може бути сильний рвучкий вітер.

Погода 18 травня у Київській області

У Києві 18 травня без опадів, передбачається тепла погода з максимальною температурою повітря +24...+26 градусів.

"Дощів побільшає вже 20 травня, у суботу, але тепла погода в Україні триватиме", — наголосила Діденко.

Температура повітря в інших областях

Бахмут: +24-26°C, сонячно, без опадів;

Мелітополь: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;

Київ: +24-26°C, мінлива хмарність, без істотних опадів;

Львів: +17-18°C, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ;

Одеса: +23-25°C, мінлива хмарність, без опадів;

Дніпро: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;

Харків: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;

Луганськ: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;

Донецьк: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;

Крим: +20-22°C, мінлива хмарність, без опадів.

Погода в Україні 18 травня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, завтра, 18 травня, температура повітря вночі становитиме 10-15°С, у східних областях 7-12°С; вдень 22-27°С, на Закарпатті та Прикарпатті 16-21°С.