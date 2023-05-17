Тепло з вітрами та грозами — в яких регіонах 18 травня потрібно брати парасолю

Сильний вітер та дощі: в яких регіонах завтра чекати негоду
У четвер, 18 травня, в деяких областях України очікуються невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Однак, попри це буде тепла погода.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 18 травня
Синоптики прогнозують, що в західних областях упродовж 18 травня буде хмарна погода з проясненнями. Можливі невеликі короткочасні дощі, місцями навіть грози.
На решті території мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний з переходом у південній та східній частинах на північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-15°, у східних областях 7-12°; вдень 22-27°, на Закарпатті та Прикарпатті 16-21°.
Прогноз погоди у Київській області 18 травня
У Київській області упродовж дня прогнозується мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°;
по Києву вночі 11-13°, вдень 24-26°.
Температура повітря в інших областях
- Бахмут: +24-26°C, сонячно, без опадів;
- Мелітополь: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;
- Київ: +24-26°C, мінлива хмарність, без істотних опадів;
- Львів: +17-18°C, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ;
- Одеса: +23-25°C, мінлива хмарність, без опадів;
- Дніпро: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;
- Харків: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;
- Луганськ: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;
- Донецьк: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;
- Крим: +20-22°C, мінлива хмарність, без опадів.
Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, в Україні очікується тепла погода. В більшості областей позначка на термометрах підніметься до 26 градусів, однак в деяких регіонах можливих рвучкий вітер.