Тепло з вітрами та грозами — в яких регіонах 18 травня потрібно брати парасолю

Сильний вітер погнув дорожній знак. Фото: УНІАН

У четвер, 18 травня, в деяких областях України очікуються невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Однак, попри це буде тепла погода.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Україні 18 травня

Синоптики прогнозують, що в західних областях упродовж 18 травня буде хмарна погода з проясненнями. Можливі невеликі короткочасні дощі, місцями навіть грози.

На решті території мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний з переходом у південній та східній частинах на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, у східних областях 7-12°; вдень 22-27°, на Закарпатті та Прикарпатті 16-21°.

Погода в Україні 18 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Київській області 18 травня

У Київській області упродовж дня прогнозується мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°;

по Києву вночі 11-13°, вдень 24-26°.

Температура повітря в інших областях

Бахмут: +24-26°C, сонячно, без опадів;

Мелітополь: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;

Київ: +24-26°C, мінлива хмарність, без істотних опадів;

Львів: +17-18°C, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ;

Одеса: +23-25°C, мінлива хмарність, без опадів;

Дніпро: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;

Харків: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;

Луганськ: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;

Донецьк: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;

Крим: +20-22°C, мінлива хмарність, без опадів.

Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, в Україні очікується тепла погода. В більшості областей позначка на термометрах підніметься до 26 градусів, однак в деяких регіонах можливих рвучкий вітер.