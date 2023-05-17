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Сильний вітер та дощі: в яких регіонах завтра чекати негоду

17 травня 2023 17:00
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Людмила Войтюк
Редактор
Тепло з вітрами та грозами — в яких регіонах 18 травня потрібно брати парасолю
Сильний вітер погнув дорожній знак. Фото: УНІАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У четвер, 18 травня, в деяких областях України очікуються невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Однак, попри це буде тепла погода.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 18 травня

Синоптики прогнозують, що в західних областях упродовж 18 травня буде хмарна погода з проясненнями. Можливі невеликі короткочасні дощі, місцями навіть грози.

На решті території мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний з переходом у південній та східній частинах на північно-східний, 5-10 м/с. 

Температура вночі 10-15°, у східних областях 7-12°; вдень 22-27°, на Закарпатті та Прикарпатті 16-21°.

Сильний вітер та дощі: в яких регіонах завтра чекати негоду
Погода в Україні 18 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Київській області 18 травня

У Київській області упродовж дня прогнозується мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°;
по Києву вночі 11-13°, вдень 24-26°.

Температура повітря в інших областях

  • Бахмут: +24-26°C, сонячно, без опадів;
  • Мелітополь: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Київ: +24-26°C, мінлива хмарність, без істотних опадів;
  • Львів: +17-18°C, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ;
  • Одеса: +23-25°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Дніпро: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Харків: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Луганськ: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Донецьк: +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Крим: +20-22°C, мінлива хмарність, без опадів.

Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, в Україні очікується тепла погода. В більшості областей позначка на термометрах підніметься до 26 градусів, однак в деяких регіонах можливих рвучкий вітер.

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