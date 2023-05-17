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Сильный ветер и дожди: в каких регионах завтра ожидать непогоду

17 мая 2023 17:00
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Тепло с ветрами и грозами – в каких регионах 18 мая нужно брать зонтик
Сильный ветер погнулся дорожный знак. Фото: УНИАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В четверг, 18 мая, в некоторых областях Украины ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Однако, несмотря на это, будет тепло.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Синоптики прогнозируют, что в западных областях 18 мая будет облачная погода с прояснениями. Возможны небольшие кратковременные дожди, местами даже грозы.

На остальной территории переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом в южной и восточной части северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15 °, в восточных областях 7-12 °; днем 22-27 °, в Закарпатье и Прикарпатье 16-21 °.

Сильный ветер и дожди: в каких регионах завтра ожидается ненастье
Погода в Украине 18 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области 18 мая

В Киевской области в течение дня прогнозируется переменная облачность, но без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 10-15°, днем 22-27°;
по Киеву ночью 11-13°, днем 24-26°.

Температура воздуха в других областях

  • Бахмут: +24-26°C, солнечно, без осадков;
  • Мелитополь: +24-26°C, переменная облачность, без осадков;
  • Киев: +24-26°C, переменная облачность, без существенных осадков;
  • Львов: +17-18°C, облачно с прояснениями, кратковременный дождь;
  • Одесса: +23-25°C, переменная облачность, без осадков;
  • Днепр: +24-26°C, переменная облачность, без осадков;
  • Харьков: +24-26°C, переменная облачность, без осадков;
  • Луганск: +24-26°C, переменная облачность, без осадков;
  • Донецк: +24-26°C, переменная облачность, без осадков;
  • Крым: +20-22°C, переменная облачность, без осадков.

Напомним, сегодня, 17 мая, в Украине ожидается теплая погода. В большинстве областей отметка на термометрах поднимется до 26 градусов, однако в некоторых регионах возможен порывистый ветер.

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