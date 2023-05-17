Тепло с ветрами и грозами – в каких регионах 18 мая нужно брать зонтик

Сильный ветер и дожди: в каких регионах завтра ожидать непогоду
В четверг, 18 мая, в некоторых областях Украины ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Однако, несмотря на это, будет тепло.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 18 мая
Синоптики прогнозируют, что в западных областях 18 мая будет облачная погода с прояснениями. Возможны небольшие кратковременные дожди, местами даже грозы.
На остальной территории переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом в южной и восточной части северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15 °, в восточных областях 7-12 °; днем 22-27 °, в Закарпатье и Прикарпатье 16-21 °.
Прогноз погоды в Киевской области 18 мая
В Киевской области в течение дня прогнозируется переменная облачность, но без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 10-15°, днем 22-27°;
по Киеву ночью 11-13°, днем 24-26°.
Температура воздуха в других областях
- Бахмут: +24-26°C, солнечно, без осадков;
- Мелитополь: +24-26°C, переменная облачность, без осадков;
- Киев: +24-26°C, переменная облачность, без существенных осадков;
- Львов: +17-18°C, облачно с прояснениями, кратковременный дождь;
- Одесса: +23-25°C, переменная облачность, без осадков;
- Днепр: +24-26°C, переменная облачность, без осадков;
- Харьков: +24-26°C, переменная облачность, без осадков;
- Луганск: +24-26°C, переменная облачность, без осадков;
- Донецк: +24-26°C, переменная облачность, без осадков;
- Крым: +20-22°C, переменная облачность, без осадков.
Напомним, сегодня, 17 мая, в Украине ожидается теплая погода. В большинстве областей отметка на термометрах поднимется до 26 градусов, однако в некоторых регионах возможен порывистый ветер.