Синоптики рассказали о погоде 18 мая – где ожидать жару, а где дожди

Дожди с грозами и летняя жара: синоптик рассказала о погоде на завтра
В Украине 18 мая преобладает высокая температура воздуха. В течение дня ожидается +22...+27 градусов.
Об этом рассказала народная синоптика Наталья Диденко.
Прогноз погоды 18 мая
В течение 18 мая в Украине ожидается +22...+27 градусов тепла. Но в западных областях воздух будет свежее, +17...+21 градус.
Наталья Диденко рассказала, что на западе также ожидаются дожди с грозами. Это и станет причиной более холодной погоды — на западе в четверг ожидается влажная воздушная масса.
На остальной территории Украины будет сухая погода, однако в южной части может быть сильный порывистый ветер.
Погода 18 мая в Киевской области
В Киеве 18 мая без осадков, ожидается теплая погода с максимальной температурой воздуха +24...+26 градусов.
"Дождей станет больше уже 20 мая, в субботу, но теплая погода в Украине будет продолжаться", — подчеркнула Диденко.
Температура воздуха в других областях
- Бахмут: +24-26°C, солнечно, без осадков;
- Мелитополь: +24-26°C, переменная облачность, без осадков;
- Киев: +24-26°C, переменная облачность, без существенных осадков;
- Львов: +17-18°C, облачно с прояснениями, кратковременный дождь;
- Одесса: +23-25°C, переменная облачность, без осадков;
- Днепр: +24-26°C, переменная облачность, без осадков;
- Харьков: +24-26°C, переменная облачность, без осадков;
- Луганск: +24-26°C, переменная облачность, без осадков;
- Донецк: +24-26°C, переменная облачность, без осадков;
- Крым: +20-22°C, переменная облачность, без осадков.
Напомним, завтра, 18 мая, температура воздуха ночью будет 10-15°С, в восточных областях 7-12°С; днем 22-27°С, в Закарпатье и Прикарпатье 16-21°С.