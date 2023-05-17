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Дожди с грозами и летняя жара: синоптик рассказала о погоде на завтра

17 мая 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики рассказали о погоде 18 мая – где ожидать жару, а где дожди
Люди гуляют в Добропарке в Киевской области. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине 18 мая преобладает высокая температура воздуха. В течение дня ожидается +22...+27 градусов.

Об этом рассказала народная синоптика Наталья Диденко.

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Прогноз погоды 18 мая

В течение 18 мая в Украине ожидается +22...+27 градусов тепла. Но в западных областях воздух будет свежее, +17...+21 градус.

Наталья Диденко рассказала, что на западе также ожидаются дожди с грозами. Это и станет причиной более холодной погоды — на западе в четверг ожидается влажная воздушная масса.

На остальной территории Украины будет сухая погода, однако в южной части может быть сильный порывистый ветер.

Погода 18 мая в Киевской области

В Киеве 18 мая без осадков, ожидается теплая погода с максимальной температурой воздуха +24...+26 градусов.

"Дождей станет больше уже 20 мая, в субботу, но теплая погода в Украине будет продолжаться", — подчеркнула Диденко.

Температура воздуха в других областях

  • Бахмут: +24-26°C, солнечно, без осадков;
  • Мелитополь: +24-26°C, переменная облачность, без осадков;
  • Киев: +24-26°C, переменная облачность, без существенных осадков;
  • Львов: +17-18°C, облачно с прояснениями, кратковременный дождь;
  • Одесса: +23-25°C, переменная облачность, без осадков;
  • Днепр: +24-26°C, переменная облачность, без осадков;
  • Харьков: +24-26°C, переменная облачность, без осадков;
  • Луганск: +24-26°C, переменная облачность, без осадков;
  • Донецк: +24-26°C, переменная облачность, без осадков;
  • Крым: +20-22°C, переменная облачность, без осадков.
погода в Украине
Погода в Украине 18 мая. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, завтра, 18 мая, температура воздуха ночью будет 10-15°С, в восточных областях 7-12°С; днем 22-27°С, в Закарпатье и Прикарпатье 16-21°С.

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