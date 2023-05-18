Дожди и пожарная опасность — что подготовила погода на 19 мая

Люди под дождем в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 19 мая, в некоторых областях возможны кратковременные дожди. Также синоптики предупредили о пожарной опасности почти по всей территории Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине 19 мая

В течение дня в Украине ожидается переменная облачность. В западных областях, днем и в южной части местами небольшой кратковременный дождь, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер в пятницу ожидается северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15 °, в западных областях 7-12 °; днем 21-26°, на крайнем западе страны кое-где 17-20°.

Погода в Украине 19 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода 19 мая в Киевской области

В Киевской области 19 мая ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 10-15°, днем 21-26°;

в Киеве ночью 13-15 °, днем 22-24 °.

Пожарная опасность в Украине

18-21 мая в Украине, кроме Закарпатья, Прикарпатья, Волыни, 18-19 мая и Крыма, синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Пожарная опасность в Украине 18-21 мая. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность в Украине 18-19 мая. Фото: Укргидрометцентр

Опасные гидрологические явления

Синоптики рассказывают, что в течение 18-22 мая, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет содержаться затопление пойменных территорий, пониженных участков в отдельных населенных пунктах вдоль Кременчугского водохранилища в Черкасской области (объявлен III уровень опасности — красный).

Также 18-22 мая, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет содержаться затопление пойменных территорий, пониженных участков в отдельных населенных пунктах на Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Днепропетровской (ІІ уровень опасности – оранжевый).

Кроме того, 18-22 мая на Днепре в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться частичное затопление поймы и пониженных приречных территорий (ІІ уровень опасности — желтый).

А на Верхнем Днепре, Десны уровни воды будут снижаться на 1-10 см в сутки с уменьшением затопления поймы и негативных последствий от действия речных вод Днепра и Десны; будет сохраняться затопление поймы, нарушение транспортного сообщения, отопление и отрезание от основных путей сообщения ряда приречных сел в Черниговской области: Черниговский район (II уровень опасности — оранжевый) и Корюковский район (I уровень опасности — желтый).

Опасные гидрологические явления в Украине 18-22 мая. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что сегодня, 18 мая, в течение дня ожидается +22...+27 градусов. Однако на западе возможны небольшие дожди.