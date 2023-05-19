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Некоторым областям не повезет с погодой на выходные: какие регионы зальют дожди

19 мая 2023 16:04
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Синоптики сделали прогноз погоды по Украине: выходные будут дождливыми
Подростки идут с зонтиками по Киеву. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Синоптики обнародовали прогноз погодных условий по Украине. На выходных ожидается переменная облачность. Кое-где будет дождь, возможны даже грозы.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды по Украине на 20 мая

Синоптики прогнозируют по Украине переменную облачность. Небольшой кратковременный дождь и гроза ожидаются:

  • в Крыму
  • ночью в Карпатах
  • днем в Карпатском регионе
  • в Хмельницкой области
  • в Винницкой области
  • в Черкасской области
  • в Полтавской области
  • в Харьковской области
  • в Сумской области

Ветер северо-восточный 7-12 м/с. В Крыму днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по Украине:

  • ночью 11-16°
  • в Прикарпатье и в Карпатах 4-9°
  • днем в западных и северных областях 20-25°
  • в центральных, восточных и южных областях 24-29°
  • на высокогорье Карпат и Крымских горах 13-18°.
погода
Прогноз погоды по Украине на 20 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды по Киевской области на 20 мая

Синоптики прогнозируют в столице переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ожидается:

  • ночью 11-16°
  • днем 20-25°
  • в Киеве ночью 13-15°, днем 21-23°.

Прогноз погоды на выходные

Синоптики прогнозируют, что 20 мая, в Крыму, в Карпатах, днем и в Прикарпатье, в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях местами небольшой кратковременный дождь, возможно гроза. На остальной территории без осадков.

Следующие две ночи преимущественно без осадков. Днем на большей части территории Украины местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха по Украине в выходные ожидается:

  • ночью 9-15°,
  • днем 19-25°,
  • в южных и восточных областях 24-29°.

Напомним, что сегодня, 19 мая, в некоторых областях возможны кратковременные дожди. Также синоптики предупредили о пожарной опасности почти по всей территории Украины.

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