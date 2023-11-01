Погода в Украине — прогноз от синоптиков на среду, 1 ноября

Женщина идет по улице в дождь. Фото: УНИАН

Погода в Украине в среду, 1 ноября, будет пасмурной и с дождями. Их следует ожидать в центральных, северных и западных областях. На остальной территории страны без осадков. Столбики термометров будут показывать максимальную дневную температуру +25°С. Теплее всего будет в южных областях.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

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Погода в Украине 1 ноября

По прогнозу синоптиков, в среду, 1 ноября, в центральных, северных и западных областях следует ожидать дожди.

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +13...+15°С.

пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +13...+15°С. В Черкасской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +16...+18°С.

пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +16...+18°С. В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +17...+19°С.

Люди стоят под зонтиками в дождь. Фото: УНИАН

Западный регион Украины

В Львовской области облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +11...+13°С.

облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +11...+13°С. В Ровенской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +12...+14°С.

пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +12...+14°С. В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +19...+21°С.

Северный регион Украины

В Киевской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +14...+16°С.

пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +14...+16°С. В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +18...+20°С.

пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +18...+20°С. В Черниговской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +14...+16°С.

Люди гуляют в парке. Фото: УНИАН

Восточный регион Украины

В Харьковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +17...+19°С.

небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +17...+19°С. В Луганской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +18...+20°С.

ясно, без осадков. Ветер южный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +18...+20°С. В Донецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +17...+19°С.

Южный регион Украины

В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +20...+22°С.

пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +20...+22°С. В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 6-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +19...+21°С.

облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 6-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +19...+21°С. В Автономной Республике Крым ясно без осадков. Ветер переменных направлений, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +23...+25°С.

Напомним, в Киеве 1 ноября будет облачная погода с прояснениями. В дневные часы сильных осадков не ожидается. В этот день через столицу и область пройдет южный ветер с переходом на северо-западный. Скорость порывов будет достигать 7-12 м/с.