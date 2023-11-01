Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Ноябрь придет с сюрпризами — синоптики рассказали, где сегодня ждать дождя arrow

Ноябрь придет с сюрпризами — синоптики рассказали, где сегодня ждать дождя

1 ноября 2023 04:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине — прогноз от синоптиков на среду, 1 ноября
Женщина идет по улице в дождь. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в среду, 1 ноября, будет пасмурной и с дождями. Их следует ожидать в центральных, северных и западных областях. На остальной территории страны без осадков. Столбики термометров будут показывать максимальную дневную температуру +25°С. Теплее всего будет в южных областях.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

Читайте также:

Погода в Украине 1 ноября

По прогнозу синоптиков, в среду, 1 ноября, в центральных, северных и западных областях следует ожидать дожди.

Центральный регион Украины

  • В Винницкой области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +13...+15°С.
  • В Черкасской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +16...+18°С.
  • В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +17...+19°С.
Люди стоят под зонтиками в дождь. Фото: УНИАН

Западный регион Украины

  • В Львовской области облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +11...+13°С.
  • В Ровенской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +12...+14°С.
  • В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +19...+21°С.

Северный регион Украины

  • В Киевской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +14...+16°С.
  • В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +18...+20°С.
  • В Черниговской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +14...+16°С.
Люди гуляют в парке. Фото: УНИАН

Восточный регион Украины

  • В Харьковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +17...+19°С.
  • В Луганской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +18...+20°С.
  • В Донецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +17...+19°С.

Южный регион Украины

  • В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-6 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +20...+22°С.
  • В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 6-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +19...+21°С.
  • В Автономной Республике Крым ясно без осадков. Ветер переменных направлений, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +23...+25°С.

Напомним, в Киеве 1 ноября будет облачная погода с прояснениями. В дневные часы сильных осадков не ожидается. В этот день через столицу и область пройдет южный ветер с переходом на северо-западный. Скорость порывов будет достигать 7-12 м/с.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Новость с видео

07:15 Шикарный пирог по рецепту бабушки, который вкуснее, чем торт

Актуальное по теме