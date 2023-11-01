Погода в Україні — прогноз від синоптиків на середу, 1 листопада

Жінка йде по вулиці у дощ. Фото: УНІАН

Погода в Україні у середу, 1 листопада, буде похмурою та з дощами. Їх варто чекати у центральних, північних та західних областях. На решті території країни без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть максимальну денну температуру +25°С. Найтепліше буде у південних областях.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

Читайте також:

Погода в Україні 1 листопада

За прогнозом синоптиків, у середу, 1 листопада, у центральних, північних та західних областях варто чекатина дощі.

Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +13...+15°С.

похмуро, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +13...+15°С. На Черкащині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +16...+18°С.

похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +16...+18°С. На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +17...+19°С.

Люди стоять під парасолями у дощ. Фото: УНІАН

Західний регіон України

На Львівщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер західний, 5-6 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +11...+13°С.

хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер західний, 5-6 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +11...+13°С. На Рівненщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 5-6 м/с. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +12...+14°С.

похмуро, без опадів. Вітер західний, 5-6 м/с. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +12...+14°С. На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +19...+21°С.

Північний регіон України

На Київщині похмуро, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +14...+16°С.

похмуро, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +14...+16°С. На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер змінних напрямків, 5-6 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +18...+20°С.

похмуро, дощ. Вітер змінних напрямків, 5-6 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +18...+20°С. На Чернігівщині похмуро, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +14...+16°С.

Люди гуляють у парку. Фото: УНІАН

Східний регіон України

На Харківщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +17...+19°С.

невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +17...+19°С. На Луганщині ясно, без опадів. Вітер південний, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +18...+20°С.

ясно, без опадів. Вітер південний, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +18...+20°С. На Донеччині невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +17...+19°С.

Південний регіон України

На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-6 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +20...+22°С.

похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-6 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +20...+22°С. На Одещині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер змінних напрямків, 6-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +19...+21°С.

хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер змінних напрямків, 6-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +19...+21°С. В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 2-5 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +23...+25°С.

Нагадаємо, у Києві 1 листопада буде хмарна погода з проясненнями. В денну пору сильних опадів не очікується. Цього дня через столицю та область пройде південний вітер з переходом на північно-західний. Швидкість поривів сягатиме 7-12 м/с.