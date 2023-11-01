Погода в Україні — прогноз від синоптиків на середу, 1 листопада

Листопад прийде з сюрпризами — синоптики розповіли, де сьогодні чекати на дощ
Погода в Україні у середу, 1 листопада, буде похмурою та з дощами. Їх варто чекати у центральних, північних та західних областях. На решті території країни без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть максимальну денну температуру +25°С. Найтепліше буде у південних областях.
Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.
Погода в Україні 1 листопада
За прогнозом синоптиків, у середу, 1 листопада, у центральних, північних та західних областях варто чекатина дощі.
Центральний регіон України
- На Вінниччині похмуро, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +13...+15°С.
- На Черкащині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +16...+18°С.
- На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +17...+19°С.
Західний регіон України
- На Львівщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер західний, 5-6 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +11...+13°С.
- На Рівненщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 5-6 м/с. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +12...+14°С.
- На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +19...+21°С.
Північний регіон України
- На Київщині похмуро, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +14...+16°С.
- На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер змінних напрямків, 5-6 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +18...+20°С.
- На Чернігівщині похмуро, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +14...+16°С.
Східний регіон України
- На Харківщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +17...+19°С.
- На Луганщині ясно, без опадів. Вітер південний, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +18...+20°С.
- На Донеччині невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +17...+19°С.
Південний регіон України
- На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-6 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +20...+22°С.
- На Одещині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер змінних напрямків, 6-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +19...+21°С.
- В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 2-5 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +23...+25°С.
Нагадаємо, у Києві 1 листопада буде хмарна погода з проясненнями. В денну пору сильних опадів не очікується. Цього дня через столицю та область пройде південний вітер з переходом на північно-західний. Швидкість поривів сягатиме 7-12 м/с.
Читайте Новини.LIVE!