Какой будет погода в Украине на этой неделе — подробный прогноз от синоптика

Снег на улице в городе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что на этой неделе в Украине будет переменная погода. Также будет заметно резкое понижение температуры. По ее словам, сильного урагана, который был на прошлой неделе, не стоит ожидать в ближайшие дни.

Об этом она рассказала для NV.

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Погода в Украине на этой неделе

"На этой неделе Украину ожидает переменная погода — будет чередоваться и солнечная, и дождливая. Но все же ждем определенное снижение температуры, и уже на этой неделе ощутим эту ноябрьскую прохладу. 7 ноября — период преимущественно солнечной погоды, без осадков, только на Закарпатье и в Карпатах пройдет дождь. При этом температурные показатели уже начнут снижаться, но еще не слишком резко", — отметила она.

Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

Ночью температура воздуха будет составлять +3…+8 °С, на побережье морей до +12 °С.

Днем столбик термометра покажет +11…+16 °С. На юге страны будет немного теплее, а именно +15…+20 °С.

По словам Натальи Птухи, 8 ноября в Украину поступит циклон с юго-запада. Из-за него почти по всей стране будут идти дожди. Только на высокогорье Карпат ночью может быть мокрый снег.

"Днем 9 ноября этот циклон уже будет отходить в восточном направлении, поэтому в большинстве областей осадки будут прекращаться, только на востоке еще 9 числа может быть дождь. Затем в пятницу, 10 ноября, снова будет преобладать погода без осадков", — отметила синоптик.

8-9 ноября температура в Украине станет ниже:

ночью — +1...+6 ° С;

днем — +6...+13 °С.

Порывы ветра в стране

В эти дни скорость ветра будет в пределах 5-12 м/с. Порывы следует ожидать только в Карпатах сегодня, 7 ноября, во время поступления этого циклона и в четверг на востоке и юге Украины. Потому местами могут быть порывы до 15-20 м/с.

"10 ноября без осадков, а температура ночью от +4 и уже даже до –2 градусов. Но, опять же, не падаем духом, потому что на 11 ноября у нас, хоть и будет поступать новый циклон, и преимущественно во многих областях дожди пройдут, в Карпатах — снова с мокрым снегом, но температура немного повысится за счет того, что будет больше облачности", — объяснила Наталья Птуха.

Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

Поэтому в ночь на субботу 11 ноября температура воздуха будет +2…+8 °С, однако днем она будет стабильной — +7…+13 °С. Более теплая погода будет на юге страны.

Отмечается, что циклон, который будет в среду, не будет столь активным, но будет сопровождаться порывами до 15-20 м/с.

Где будет дождь и снег

"Дожди будут. Умеренные — как в среду, так и в субботу, со следующим циклоном с юго-запада. Первыми его будут встречать Карпаты, Закарпатье. Этот второй циклон будет достаточно мощный. Возможно, где-то по югу будет немного больше осадков, потому что циклон будет заходить с юго-запада", — отметила специалист.

По ее словам, в ноябре пока ожидается мокрый снег только в Карпатах. На остальной территории будет просто дождь.

Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области

В Киеве и области погода будет похожей на остальные области Украины.

Сегодня, 7 ноября, в Киеве без осадков. Уже 8-9 ноября будут дожди, в ночь на 9 еще местами небольшой дождь, а уже днем 9 ноября, в четверг преимущественно без осадков. В пятницу также не будет дождя.

"Но днем 11 ноября поступит следующий циклон, как я уже говорила, и снова задождит", — добавила специалист.

Температура воздуха:

7 ноября — ночью +6…+8 °С, днем +13…+15 °С;

8-9 ноября — ночью +4...+6°С, днем +9...+11°С;

10 ноября — ночью +2…+4 °С;

11 ноября ночью — +6…+8 °С, днем — +10…+12 °С.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине завтра, 8 ноября, погоду ожидают резкие изменения. Поэтому в этот день в большинстве областей пройдут дожди, а в некоторых регионах их интенсивность будет еще больше. Подробнее о погоде 8 ноября читайте в нашем материале.