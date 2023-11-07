Якою буде погода в Україні на цей тиждень — детальний прогноз від синоптика

Сніг на вулиці у місті. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що цього тижня в Україні буде мінлива погода. Також буде різке зниження температури. За її словами, сильного буревію, який був минулого тижня, не варто очікувати в найближчі дні.

Про це вона розповіла для NV.

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Погода в Україні цього тижня

"На цьому тижні Україну чекатиме мінлива погода — чергуватиметься і сонячна, і дощова. Але все ж таки очікуємо на певне зниження температури, і вже цього тижня відчуємо цю листопадову прохолоду. 7 листопада — період переважно сонячної погоди, без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах пройде дощ. При цьому температурні показники вже почнуть знижуватись, але ще не дуже різко", — зазначила вона.

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

Вночі температура повітря становитиме +3…+8 °С, на узбережжі морів — до +12 °С.

Вдень стовпчик термометра покаже +11…+16 °С. На півдні країни буде трохи тепліше, а саме +15…+20 °С.

За словами Наталії Птухи, 8 листопада до України надійде циклон з південного заходу. Через нього майже по всій країні йтимуть дощі. Тільки на високогір'ї Карпат вночі може бути мокрий сніг.

"Вдень 9 листопада цей циклон вже буде відходити у східному напрямку, тому в більшості областей опади припинятимуться, лише на сході ще 9-го числа може дощити. Потім у п’ятницю, 10 листопада, знову переважатиме погода без опадів", — зазначила синоптикиня.

8-9 листопада температура в Україні стане нижчою:

вночі — +1…+6 °С;

вдень — +6…+13 °С.

Пориви вітру в країні

Цими днями швидкість вітру буде в межах 5−12 м/с. Пориви варто очікувати лише в Карпатах сьогодні, 7 листопада, під час надходження цього циклону та у четвер на сході та півдні України. Тому місцями можуть бути пориви до 15−20 м/с.

"10 листопада без опадів, а температура вночі від +4 і вже навіть до –2 градусів. Але, знову ж таки, не занепадаємо духом, тому що на 11 листопада в нас, хоч і буде надходити новий циклон і переважно у багатьох областях дощі пройдуть, у Карпатах — знову з мокрим снігом, та температура трошки підвищиться за рахунок того, що буде більше хмарності", — пояснила Наталія Птуха.

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

Тому у ніч на суботу, 11 листопада, температура повітря становитиме +2…+8 °С, проте вдень вона буде стабільною — +7…+13 °С. Теплішою погода буде на півдні країни.

Зазначається, що циклон, який буде в середу, не буде таким активним, але супроводжуватиметься поривами до 15−20 м/с.

Де дощитиме та падатиме сніг

"Дощі будуть. Помірні — як у середу, так і в суботу, з наступним циклоном з південного заходу. Першими його зустрічатимуть Карпати, Закарпаття. Цей другий циклон буде доволі потужний. Можливо, десь по півдню буде трошки більше опадів, тому що циклон заходитиме з південного заходу", — зауважила спеціаліст.

За її словами, в листопаді поки що очікується мокрий сніг лише в Карпатах. На решті території просто дощитиме.

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області

У Києві та області погода буде подібною до решти областей України.

Сьогодні, 7 листопада у Києві без опадів. Вже 8−9 листопада будуть дощі, в ніч на 9-те ще місцями невеликий дощ, а вже вдень 9 листопада, в четвер, переважно без опадів. У п’ятницю також не дощитиме.

"Але вдень 11 листопада надійде наступний циклон, як я вже говорила, і знову задощить", — додала фахівець.

Температура повітря:

7 листопада — вночі +6…+8 °С, вдень +13…+15 °С;

8−9 листопада — вночі +4…+6 °С, вдень +9…+11 °С;

10 листопада — вночі +2…+4 °С;

11 листопада — вночі +6…+8 °С, вдень — +10…+12 °С.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні завтра, 8 листопада, на погоду очікують різкі зміни. Тому цього дня в більшості областей пройдуть дощі, а в деяких регіонах їхня інтенсивність буде ще більшою. Детальніше про погоду 8 листопада читайте в нашому матеріалі.