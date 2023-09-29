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Холодный атмосферный фронт принесет Украине дожди: прогноз народного синоптика Диденко

29 сентября 2023 21:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на субботу, 30 сентября, от Наталки Диденко: где ждать дождей
Прогноз погоды в Украине на 14 сентября. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Украинцев ожидает холодный атмосферный фронт. Он обусловит в западных, северных областях, Винницкой, Черкасской и в Кропивницком с районами местами небольшие дожди. Погода изменится в воскресенье, а завтра, 30 сентября, в Украине будет достаточно теплая погода.

Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 30 сентября

В субботу повсюду в Украине ожидается теплая и сухая погода. В течение дня +23...+28 градусов. Лишь к вечеру приблизится атмосферный фронт на Волыни, Львовщине и Закарпатье. Там следует ожидать незначительный дождь.

Погода в Киеве и области

В Киеве в субботу будет сухая и солнечная погода. Температура воздуха будет составлять +25 градусов.

В воскресенье в столице станет больше облаков, есть вероятность небольшого дождя. Температура воздуха снизится до +18 градусов. И еще в воскресенье в Киеве возможен порывистый ветер северо-западного направления.

Изменение погоды

"Температура воздуха после длительного тепла 1 октября снизится и составит в зоне деятельности фронта +16...+20 градусов. Юг, восток, значительная часть центра в воскресенье еще побудут среди летних +23...+28 градусов", — говорит синоптик.

Погода в Украине
Прогноз погоды от Диденко. Фото: Скриншот

Ранее мы рассказывали, что 29 сентября в некоторых областях Украины ухудшится погода. Там ожидается сильный ветер.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, 29 сентября украинцев ожидает теплая погода с облачностью, без осадков. Синоптики также предупреждают о пожарной опасности.

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