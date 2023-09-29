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Холодний атмосферний фронт принесе Україні дощі: прогноз народної синоптикині Діденко

29 вересня 2023 21:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на суботу, 30 вересня, від Наталки Діденко: де чекати дощів
Прогноз погоди в Україні на 14 вересня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На українців очікує холодний атмосферний фронт. Він зумовить в західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та в Кропивницькому з районами місцями невеликі дощі. Погода зміниться у неділю, а завтра, 30 вересня, в Україні буде досить тепла погода. 

Такий прогноз дала народна синоптикиня Наталія Діденко

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Прогноз погоди на 30 вересня

У суботу повсюди в Україні очікується суха і тепла погода. Протягом дня +23...+28 градусів. Лише ввечері наблизиться атмосферний фронт на Волині, Львівщині та Закарпатті. Там варто очікувати незначний дощ.

Погода у Києві та області

У Києві в суботу буде суха і сонячна погода. Температура повітря становитиме +25 градусів. 

У неділю в столиці побільшає хмар, є ймовірність невеликого дощу. Температура повітря знизиться до +18 градусів. І ще в неділю у Києві можливий поривчастий вітер північно-західного напрямку. 

Зміна погоди

"Температура повітря після тривалого тепла 1 жовтня знизиться і становитиме в зоні діяльності фронту +16...+20 градусів. Південь, схід, значна частина центру в неділю ще побудуть серед літніх +23...+28 градусів", — говорить синоптик.

Погода в України
Прогноз погоди від Діденко. Фото: Скриншот

Раніше ми розповідали, що 29 вересня в деяких областях України погіршиться погода. Там очікується сильний вітер.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, 29 вересня на українців очікує тепла погода з хмарністю, без опадів. Синоптики також попереджають про пожежну небезпеку.

 

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