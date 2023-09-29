Прогноз погоди в Україні на суботу, 30 вересня, від Наталки Діденко: де чекати дощів

Холодний атмосферний фронт принесе Україні дощі: прогноз народної синоптикині Діденко
На українців очікує холодний атмосферний фронт. Він зумовить в західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та в Кропивницькому з районами місцями невеликі дощі. Погода зміниться у неділю, а завтра, 30 вересня, в Україні буде досить тепла погода.
Такий прогноз дала народна синоптикиня Наталія Діденко.
Прогноз погоди на 30 вересня
У суботу повсюди в Україні очікується суха і тепла погода. Протягом дня +23...+28 градусів. Лише ввечері наблизиться атмосферний фронт на Волині, Львівщині та Закарпатті. Там варто очікувати незначний дощ.
Погода у Києві та області
У Києві в суботу буде суха і сонячна погода. Температура повітря становитиме +25 градусів.
У неділю в столиці побільшає хмар, є ймовірність невеликого дощу. Температура повітря знизиться до +18 градусів. І ще в неділю у Києві можливий поривчастий вітер північно-західного напрямку.
Зміна погоди
"Температура повітря після тривалого тепла 1 жовтня знизиться і становитиме в зоні діяльності фронту +16...+20 градусів. Південь, схід, значна частина центру в неділю ще побудуть серед літніх +23...+28 градусів", — говорить синоптик.
Раніше ми розповідали, що 29 вересня в деяких областях України погіршиться погода. Там очікується сильний вітер.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, 29 вересня на українців очікує тепла погода з хмарністю, без опадів. Синоптики також попереджають про пожежну небезпеку.