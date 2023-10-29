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Облачно и возможен дождь — синоптики рассказали о погоде в Одессе на сегодня

29 октября 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Облачно и возможен дождь — синоптики рассказали о погоде в Одессе на сегодня
Чайки у воды. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 29 октября, одесситов ожидает облачная, но теплая погода. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура днем поднимется до 19°C…24°C. Днем погода будет благоприятной для прогулок. Осадки возможны только ночью.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

  • Облачно с прояснениями.
  • Возможны осадки ночью.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью порывы до 15-20 м/с.
  • Температура ночью +12 °С...+17 °С.
  • Температура днем +18 °С...+23 °С.
  • Атмосферное давление – 765 мм рт. ст.
  • Влажность – 57 %.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Облачно с прояснениями.
  • Возможны осадки.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +11°С...+16°С,
  • Температура днем +20°С...+24°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В эти выходные по Украине ожидается солнечная и сухая погода. Воздух прогреется до +14...+25°С. Также может подняться и сильный штормовой, порывистый ветер, поэтому лучше не забывать о предосторожности в опасных участках: под старыми деревьями, крышами домов, биллбордами и т.д. О погоде на выходных рассказала народная синоптика Наталья Диденко.

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