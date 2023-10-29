Облачно и возможен дождь — синоптики рассказали о погоде в Одессе на сегодня
29 октября 2023 06:30
Чайки у воды. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 29 октября, одесситов ожидает облачная, но теплая погода. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура днем поднимется до 19°C…24°C. Днем погода будет благоприятной для прогулок. Осадки возможны только ночью.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе.
- Облачно с прояснениями.
- Возможны осадки ночью.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью порывы до 15-20 м/с.
- Температура ночью +12 °С...+17 °С.
- Температура днем +18 °С...+23 °С.
- Атмосферное давление – 765 мм рт. ст.
- Влажность – 57 %.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачно с прояснениями.
- Возможны осадки.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +11°С...+16°С,
- Температура днем +20°С...+24°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
В эти выходные по Украине ожидается солнечная и сухая погода. Воздух прогреется до +14...+25°С. Также может подняться и сильный штормовой, порывистый ветер, поэтому лучше не забывать о предосторожности в опасных участках: под старыми деревьями, крышами домов, биллбордами и т.д. О погоде на выходных рассказала народная синоптика Наталья Диденко.
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