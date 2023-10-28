Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 28 жовтня

Люди відпочивають біля моря. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 жовтня, в Одесі очікується сонячна, проте вітряна погода з поривами до 7 м/с. Синоптики прогнозують, що стовпчики термометра підіймуться до +21, опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Без опадів.

Переважно сонячно.

Вітер південно-західний, 3-7 м/с.

Температура вночі +17...+20 °С, вдень +19...+21 °С.

Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.

Вологість — 41%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер західний, 3-11 м/с.

Температура вночі +12...+15 °С, вдень +20...+26 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Цими вихідними по Україні очікується сонячна суха погода. Повітря прогріється до +14+25 градусів. Також може здійнятися і сильний штормовий поривчастий вітер, тому краще не забувати про обережність в небезпечних ділянках.