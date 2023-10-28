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Синоптики попередили про сильний вітер в Одесі на вихідних

28 жовтня 2023 06:56
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 28 жовтня
Люди відпочивають біля моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 28 жовтня, в Одесі очікується сонячна, проте вітряна погода з поривами до 7 м/с. Синоптики прогнозують, що стовпчики термометра підіймуться до +21, опадів не передбачається. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Переважно сонячно.
  • Вітер південно-західний, 3-7 м/с.
  • Температура вночі +17...+20 °С, вдень +19...+21 °С.
  • Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.
  • Вологість — 41%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер західний, 3-11 м/с.
  • Температура вночі +12...+15 °С, вдень +20...+26 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Цими вихідними по Україні очікується сонячна суха погода. Повітря прогріється до +14+25 градусів. Також може здійнятися і сильний штормовий поривчастий вітер, тому краще не забувати про обережність в небезпечних ділянках. 

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