Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 28 жовтня

Синоптики попередили про сильний вітер в Одесі на вихідних
28 жовтня 2023 06:56
Люди відпочивають біля моря. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 28 жовтня, в Одесі очікується сонячна, проте вітряна погода з поривами до 7 м/с. Синоптики прогнозують, що стовпчики термометра підіймуться до +21, опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів.
- Переважно сонячно.
- Вітер південно-західний, 3-7 м/с.
- Температура вночі +17...+20 °С, вдень +19...+21 °С.
- Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.
- Вологість — 41%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер західний, 3-11 м/с.
- Температура вночі +12...+15 °С, вдень +20...+26 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
Цими вихідними по Україні очікується сонячна суха погода. Повітря прогріється до +14+25 градусів. Також може здійнятися і сильний штормовий поривчастий вітер, тому краще не забувати про обережність в небезпечних ділянках.
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