Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 28 октября.

Синоптики предупредили о сильном ветре в Одессе на выходных
28 октября 2023 06:56
Люди отдыхают у моря. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 28 октября, в Одессе ожидается солнечная, но ветреная погода с порывами до 7 м/с. Синоптики прогнозируют, что столбики термометра поднимутся до +21, осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Без осадков.
- Преимущественно солнечно.
- Ветер юго-западный, 3-7 м/с.
- Температура ночью +17...+20°С, днем +19...+21°С.
- Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.
- Влажность — 41%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер западный, 3-11 м/с.
- Температура ночью +12...+15°С, днем +20...+26°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
В эти выходные по Украине ожидается солнечная сухая погода. Воздух прогреется до +14...+25 градусов. Также может подняться и сильный порывистый штормовой ветер, поэтому лучше не забывать об осторожности в опасных участках.
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