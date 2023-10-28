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Синоптики предупредили о сильном ветре в Одессе на выходных

28 октября 2023 06:56
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 28 октября.
Люди отдыхают у моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 28 октября, в Одессе ожидается солнечная, но ветреная погода с порывами до 7 м/с. Синоптики прогнозируют, что столбики термометра поднимутся до +21, осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Без осадков.
  • Преимущественно солнечно.
  • Ветер юго-западный, 3-7 м/с.
  • Температура ночью +17...+20°С, днем +19...+21°С.
  • Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.
  • Влажность — 41%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер западный, 3-11 м/с.
  • Температура ночью +12...+15°С, днем +20...+26°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В эти выходные по Украине ожидается солнечная сухая погода. Воздух прогреется до +14...+25 градусов. Также может подняться и сильный порывистый штормовой ветер, поэтому лучше не забывать об осторожности в опасных участках.

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