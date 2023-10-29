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Хмарно та можливий дощ — синоптики розказали про погоду в Одесі на сьогодні

29 жовтня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Хмарно та можливий дощ — синоптики розказали про погоду в Одесі на сьогодні
Чайки біля води. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 29 жовтня, одеситів чекає хмарна, проте тепла погода. Вітер південно-західний 9-14 м/с. Температура вдень підніметься до 19 °C … 24 °C. Вдень погода буде сприятливою для прогулянок. Опади можливі тільки вночі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Можливі опади вночі.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вночі пориви до 15-20 м/с.
  • Температура вночі +12 °С...+17 °С.
  • Температура вдень +18 °С...+23 °С.
  • Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
  • Вологість — 57 %.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Можливі опади.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +11 °С...+16 °С,
  • Температура вдень +20 °С...+24 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Цими вихідними по Україні очікується сонячна та суха погода. Повітря прогріється до +14...+25 °С. Також може здійнятися і сильний штормовий, поривчастий вітер, тому краще не забувати про обережність в небезпечних ділянках: під старими деревами, дахами будинків, білбордами тощо. Про погоду на вихідних розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко. 

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