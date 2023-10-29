Хмарно та можливий дощ — синоптики розказали про погоду в Одесі на сьогодні
29 жовтня 2023 06:30
Чайки біля води. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 29 жовтня, одеситів чекає хмарна, проте тепла погода. Вітер південно-західний 9-14 м/с. Температура вдень підніметься до 19 °C … 24 °C. Вдень погода буде сприятливою для прогулянок. Опади можливі тільки вночі.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Можливі опади вночі.
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вночі пориви до 15-20 м/с.
- Температура вночі +12 °С...+17 °С.
- Температура вдень +18 °С...+23 °С.
- Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
- Вологість — 57 %.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Можливі опади.
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +11 °С...+16 °С,
- Температура вдень +20 °С...+24 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
Цими вихідними по Україні очікується сонячна та суха погода. Повітря прогріється до +14...+25 °С. Також може здійнятися і сильний штормовий, поривчастий вітер, тому краще не забувати про обережність в небезпечних ділянках: під старими деревами, дахами будинків, білбордами тощо. Про погоду на вихідних розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.
Читайте Новини.LIVE!