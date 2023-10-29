Хмарно та можливий дощ — синоптики розказали про погоду в Одесі на сьогодні

Чайки біля води. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 жовтня, одеситів чекає хмарна, проте тепла погода. Вітер південно-західний 9-14 м/с. Температура вдень підніметься до 19 °C … 24 °C. Вдень погода буде сприятливою для прогулянок. Опади можливі тільки вночі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Можливі опади вночі.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вночі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі +12 °С...+17 °С.

Температура вдень +18 °С...+23 °С.

Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.

Вологість — 57 %.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Можливі опади.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +11 °С...+16 °С,

Температура вдень +20 °С...+24 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Цими вихідними по Україні очікується сонячна та суха погода. Повітря прогріється до +14...+25 °С. Також може здійнятися і сильний штормовий, поривчастий вітер, тому краще не забувати про обережність в небезпечних ділянках: під старими деревами, дахами будинків, білбордами тощо. Про погоду на вихідних розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.