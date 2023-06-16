Какая будет погода в Украине на выходных, 17-18 июня.

Совсем не летняя погода: синоптики дали неутешительный прогноз на выходные
На виходных, 17-18 июня, в подавляющем большинстве областей Украины ожидается переменная облачность без осадков. Однако некоторые регионы зальет дождями с грозами.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.
Погода по Украине на выходные
На выходных в западных областях Украины облачно с прояснениями, умеренные, местами сильные дожди, местами грозы.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 11-16°, днем 19-24°,
- в Карпатах ночью 9-14°, днем 12-17°.
На остальной территории Украины переменная облачность, без осадков, лишь на востоке и юго-востоке страны днем местами небольшой дождь, гроза.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 14-19°,
- днем 25-30°,
- в Донецкой и Луганской областях 20-25°.
Какой будет погода на Киевщине
В Киеве и области ожидается переменная облачность, но без осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 14-19°, днем 25-30°;
- в Киеве ночью 16-18°, днем 27-29°.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
На выходных температура воздуха будет соответствовать сезону — очень тепло и даже жарко. В течение дня предполагается +25+30 градусов, на западе воздух свежий, +19+24 градуса.
В Киеве суббота и воскресенье будут солнечными, сухими, горячими, +27+29 градусов.
Напомним, ранее мы писали, что эксперты бьют тревогу из-за аномального повышения температуры. Исследователи отмечают, что существует большой риск, что 2023 год станет самым жарким годом.