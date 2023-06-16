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Совсем не летняя погода: синоптики дали неутешительный прогноз на выходные

16 июня 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какая будет погода в Украине на выходных, 17-18 июня.
Дождливая погода с грозой летом. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

На виходных, 17-18 июня, в подавляющем большинстве областей Украины ожидается переменная облачность без осадков. Однако некоторые регионы зальет дождями с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

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На выходных в западных областях Украины облачно с прояснениями, умеренные, местами сильные дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью 11-16°, днем 19-24°,
  • в Карпатах ночью 9-14°, днем 12-17°.

На остальной территории Украины переменная облачность, без осадков, лишь на востоке и юго-востоке страны днем местами небольшой дождь, гроза.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью 14-19°,
  • днем 25-30°,
  • в Донецкой и Луганской областях 20-25°.

Какой будет погода на Киевщине

В Киеве и области ожидается переменная облачность, но без осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью 14-19°, днем 25-30°;
  • в Киеве ночью 16-18°, днем 27-29°.
Прогноз погоды на выходные от Укргидрометцентра. Скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко

На выходных температура воздуха будет соответствовать сезону — очень тепло и даже жарко. В течение дня предполагается +25+30 градусов, на западе воздух свежий, +19+24 градуса.

В Киеве суббота и воскресенье будут солнечными, сухими, горячими, +27+29 градусов.

 

Прогноз погоды от Натальи Диденко на выходные. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что эксперты бьют тревогу из-за аномального повышения температуры. Исследователи отмечают, что существует большой риск, что 2023 год станет самым жарким годом.

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