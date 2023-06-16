Якою буде погода в Україні на вихідних, 17-18 червня.

Дощова погода з грозою влітку. Фото: Новини.LIVE

На вихідних, 17-18 червня, у переважній більшості областей України очікується мінлива хмарність без опадів. Однак деякі регіони заллє дощами з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода по Україні на вихідні

На вихідних у західних областях України хмарно з проясненнями, помірні, місцями значні дощі, подекуди грози.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі 11-16°, вдень 19-24°,

у Карпатах вночі 9-14°, вдень 12-17°.

На решті території України мінлива хмарність, без опадів, лише на сході та південному сході країни вдень місцями невеликий дощ, гроза.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі 14-19°,

вдень 25-30°,

на Донеччині та Луганщині 20-25°.

Якою буде погода на Київщині

У Києві та області очікується мінлива хмарність, але без опадів.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі 14-19°, вдень 25-30°;

у Києві вночі 16-18°, вдень 27-29°.

Прогноз погоди на вихідні від Укргідрометцентру. Скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

На вихідних температура повітря відповідатиме сезону — дуже тепло та навіть спекотно. Упродовж дня передбачається +25+30 градусів, на заході повітря свіже. +19+24 градуси.

У Києві субота та неділя будуть сонячними, сухими, гарячими, +27+29 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на вихідні. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що кксперти бʼють на сполох через аномальне підвищення температури. Дослідники зазначають, що є великий ризик, що 2023 рік стане найспекотнішим роком.