Якою буде погода в Україні на вихідних, 17-18 червня.

Геть не літня погода: синоптики дали невтішний прогноз на вихідні
На вихідних, 17-18 червня, у переважній більшості областей України очікується мінлива хмарність без опадів. Однак деякі регіони заллє дощами з грозами.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та народний синоптик Наталка Діденко.
Погода по Україні на вихідні
На вихідних у західних областях України хмарно з проясненнями, помірні, місцями значні дощі, подекуди грози.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі 11-16°, вдень 19-24°,
- у Карпатах вночі 9-14°, вдень 12-17°.
На решті території України мінлива хмарність, без опадів, лише на сході та південному сході країни вдень місцями невеликий дощ, гроза.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі 14-19°,
- вдень 25-30°,
- на Донеччині та Луганщині 20-25°.
Якою буде погода на Київщині
У Києві та області очікується мінлива хмарність, але без опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі 14-19°, вдень 25-30°;
- у Києві вночі 16-18°, вдень 27-29°.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
На вихідних температура повітря відповідатиме сезону — дуже тепло та навіть спекотно. Упродовж дня передбачається +25+30 градусів, на заході повітря свіже. +19+24 градуси.
У Києві субота та неділя будуть сонячними, сухими, гарячими, +27+29 градусів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що кксперти бʼють на сполох через аномальне підвищення температури. Дослідники зазначають, що є великий ризик, що 2023 рік стане найспекотнішим роком.