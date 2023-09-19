Погода в Украине сегодня, 20 сентября — сборный прогноз от синоптиков

Дождливый фронт надвигается: синоптики рассказали, где сегодня будет заливать больше всего
В среду, 20 сентября, в Украине будет тепло, но с дождями. В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Одесской областях возможны кратковременные дожди, в Карпатах и Закарпатье местами с грозами.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 20 сентября
Синоптики отмечают, что сегодня в Украине будет пасмурно с прояснениями. В Винницкой, Черкасской и Одесской областях кратковременные дожди, в Карпатах и Закарпатье днем местами с грозами; на остальной территории без осадков.
Ветер южный, в западных областях западный, 5 — 10 м/с.
Температура:
- ночью 12 — 17 °;
- днем 19 — 24°.
Погода в Киеве и Киевской области 20 сентября
Сегодня в столице будет пасмурной с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Ветер южный, 5 — 10 м/с.
Температура по области:
- ночью 12 — 17°;
- днем 19 — 24°.
"В Киеве 20 сентября увеличится облачность, есть вероятность небольшого дождя, ночью и утром южный ветер будет немного сильнее задуваться. Температура воздуха в столице временно, на один день)), снизится: в течение дня среда будет +21+23 градуса", — написала синоптик Наталья Диденко.
Температура в Киеве:
- ночью 14 — 16°,
- днем 20 — 22°.
Напомним, синоптики сделали прогноз погоды в Украине на неделю с 18 по 24 сентября. Уже в четверг — пятницу снова вернется почти летнее тепло, до +25+27 градусов. И без дождей. Подробнее об этом – читайте в материале.