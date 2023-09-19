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Дождливый фронт надвигается: синоптики рассказали, где сегодня будет заливать больше всего

19 сентября 2023 21:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 20 сентября — сборный прогноз от синоптиков
Мужчина стоит под дождем. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В среду, 20 сентября, в Украине будет тепло, но с дождями. В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Одесской областях возможны кратковременные дожди, в Карпатах и Закарпатье местами с грозами.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 20 сентября

Синоптики отмечают, что сегодня в Украине будет пасмурно с прояснениями. В Винницкой, Черкасской и Одесской областях кратковременные дожди, в Карпатах и Закарпатье днем местами с грозами; на остальной территории без осадков.

Ветер южный, в западных областях западный, 5 — 10 м/с.

Прогноз погоды от Диденко на 20 сентября.

Температура:

  • ночью 12 — 17 °;
  • днем 19 — 24°.
Погода в Украине 20 сентября
Погода в Украине на 20 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 20 сентября

Сегодня в столице будет пасмурной с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Ветер южный, 5 — 10 м/с.

Температура по области:

  • ночью 12 — 17°;
  • днем 19 — 24°.
Погода в Киевской области 20 сентября
Прогноз погоды в Киевской области от Meteoprog 20 сентября. Фото: скриншот

"В Киеве 20 сентября увеличится облачность, есть вероятность небольшого дождя, ночью и утром южный ветер будет немного сильнее задуваться. Температура воздуха в столице временно, на один день)), снизится: в течение дня среда будет +21+23 градуса", — написала синоптик Наталья Диденко.

Температура в Киеве:

  • ночью 14 — 16°,
  • днем 20 — 22°.
Погода в Киеве 20 сентября
Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog 20 сентября. Фото: скриншот

Напомним, синоптики сделали прогноз погоды в Украине на неделю с 18 по 24 сентября. Уже в четверг — пятницу снова вернется почти летнее тепло, до +25+27 градусов. И без дождей. Подробнее об этом – читайте в материале.

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