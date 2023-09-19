Погода в Україні 20 вересня — прогноз від Наталки Діденко

Дівчина під парасолею гуляє Києвом. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

У середу, 20 вересня, в Україні буде суха погода, лише трохи вологою хмарністю захопить Вінниччину. Деякі регіони зачеплять теплі дощі.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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"Нарешті якийсь благенький атмосферний фронт завтра зазирне в Україну і принесе хоча й невелику, проте все ж надію грибникам — дощі", — прогнозує Діденко.

За її словами, завтра, 20 вересня, незначні дощі пройдуть місцями у західних та в північних областях. На решті території втримається суха погода, лише трохи вологою хмарністю захопить Вінниччину.

Найвища температура повітря очікуються на півдні — 25-28°C. У східних областях, у Дніпрі з районами та на Полтавщині температура підніметься до 23-26°C, а на заході, у Київській, Житомирській та Чернігівській областях буде найсвіжіше — 18-23°C.

Вітер в Україні очікується південний та південно-західний, на півночі — поривчастий.

Карта погоди на 20 вересня. Фото: Наталія Діденко

Погода в Києві 20 вересня

За прогнозами Діденко, у Києві та області 20 вересня збільшиться хмарність, є ймовірність невеликих дощів, вночі та вранці південний вітер трохи сильніше задуватиме.

"Температура повітря у столиці тимчасово, на один день, знизиться: протягом дня середи становитиме 21-23°C. Проте вже в четвер-п'ятницю знову повернеться майже літнє тепло, до 25-27°C. І без дощів", — каже синоптик.

Нагадаємо, що синоптики зробили прогноз погоди в Україні на тиждень, з 18 по 24 вересня. Чи тішитиме сонце українців, чи заливатимуть дощі — читайте в матеріалі.