Погода в Украине 20 сентября — прогноз от Наталки Диденко

Девушка под зонтиком гуляет по Киеву. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

В среду, 20 сентября, в Украине будет сухая погода, лишь немного влажной облачностью захватит Винницкую область. Некоторых регионов коснутся теплые дожди.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 20 сентября

"Наконец-то какой-то слабенький атмосферный фронт завтра заглянет в Украину и принесет хоть и небольшую, но все же надежду грибникам — дожди", — прогнозирует Диденко.

По ее словам, завтра, 20 сентября, небольшие дожди пройдут местами в западных и северных областях. На остальной территории удержится сухая погода, лишь влажной облачностью захватит Винницкую область.

Самая высокая температура воздуха ожидается на юге — 25-28°C. В восточных областях, в Днепре с районами и на Полтавщине температура поднимется до 23-26°C, а на западе, в Киевской, Житомирской и Черниговской областях будет свежая — 18-23°C.

Ветер в Украине ожидается южный и юго-западный, на севере порывистый.

Карта погоды на 20 сентября. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве 20 сентября

По прогнозам Диденко, в Киеве и области 20 сентября увеличится облачность, есть вероятность небольших дождей, ночью и утром южный ветер будет немного сильнее задуваться.

"Температура воздуха в столице временно, на один день, снизится: в течение дня среды будет составлять 21-23°C. Однако уже в четверг-пятницу снова вернется почти летнее тепло, до 25-27°C. И без дождей", — говорит синоптик.

Напомним, что синоптики сделали прогноз погоды в Украине на неделю с 18 по 24 сентября. Будет ли радовать солнце украинцев или заливать дожди — читайте в материале.