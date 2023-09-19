Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Радость для грибников: Наталья Диденко рассказала, где завтра ждать дождей arrow

Радость для грибников: Наталья Диденко рассказала, где завтра ждать дождей

19 сентября 2023 14:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 20 сентября — прогноз от Наталки Диденко
Девушка под зонтиком гуляет по Киеву. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В среду, 20 сентября, в Украине будет сухая погода, лишь немного влажной облачностью захватит Винницкую область. Некоторых регионов коснутся теплые дожди.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 20 сентября

"Наконец-то какой-то слабенький атмосферный фронт завтра заглянет в Украину и принесет хоть и небольшую, но все же надежду грибникам — дожди", — прогнозирует Диденко.

По ее словам, завтра, 20 сентября, небольшие дожди пройдут местами в западных и северных областях. На остальной территории удержится сухая погода, лишь влажной облачностью захватит Винницкую область.

Самая высокая температура воздуха ожидается на юге — 25-28°C. В восточных областях, в Днепре с районами и на Полтавщине температура поднимется до 23-26°C, а на западе, в Киевской, Житомирской и Черниговской областях будет свежая — 18-23°C.

Ветер в Украине ожидается южный и юго-западный, на севере порывистый.

погода в Украине 20 сентября
Карта погоды на 20 сентября. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве 20 сентября

По прогнозам Диденко, в Киеве и области 20 сентября увеличится облачность, есть вероятность небольших дождей, ночью и утром южный ветер будет немного сильнее задуваться.

"Температура воздуха в столице временно, на один день, снизится: в течение дня среды будет составлять 21-23°C. Однако уже в четверг-пятницу снова вернется почти летнее тепло, до 25-27°C. И без дождей", — говорит синоптик.

Напомним, что синоптики сделали прогноз погоды в Украине на неделю с 18 по 24 сентября. Будет ли радовать солнце украинцев или заливать дожди — читайте в материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Первый для Умерова: чего ждать от 15-го Рамштайна

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз