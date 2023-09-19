Погода в Україні сьогодні, 20 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Чоловік стоїть під дощем. Фото: УНІАН

У середу, 20 вересня, в Україні буде тепло, але з дощами. У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській областях можливі короткочасні дощі, в Карпатах та на Закарпатті місцями з грозами.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 20 вересня

Синоптики зазначають, що сьогодні в Україні буде марно з проясненнями. У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вдень і в Одеській областях короткочасні дощі, в Карпатах та на Закарпатті вдень місцями з грозами; на решті території без опадів.

Вітер південний, у західних областях західний, 5 — 10 м/с.

Температура:

вночі 12 — 17°;

вдень 19 — 24°.

Погода в Україні на 20 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та Київській області 20 вересня

Сьогодні у столиці буде марно з проясненнями, можливі короткочасні дощі. Вітер південний, 5 — 10 м/с.

Температура по області:

вночі 12 — 17°,

вдень 19 — 24°.

Прогноз погоди у Київській області від Meteoprog 20 вересня. Фото: скриншот

"У Києві 20-го вересня збільшиться хмарність, є ймовірність невеликого дощі, вночі та вранці південний вітер трохи сильніше задуватиме. Температура повітря у столиці тимчасово, на один день)), знизиться: протягом дня середи становитиме +21+23 градуси", — написала синоптикиня Наталка Діденко.

Температура у Києві:

вночі 14 — 16°,

вдень 20 — 22°.

Прогноз погоди у Києві від Meteoprog 20 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики зробили прогноз погоди в Україні на тиждень, з 18 по 24 вересня. Вже в четвер-п'ятницю знову повернеться майже літнє тепло, до +25+27 градусів. І без дощів. Докладніше про це — читайте в матеріалі.