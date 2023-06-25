Прогноз погоды на сегодня, воскресенье, 25 июня

Доставайте зонты: какие области сегодня зальет больше всего
Сегодня, 25 июня, в Украине будет тепло. Но почти во всех регионах пройдут дожди с грозами.
Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды в Украине 25 июня.
Синоптики прогнозируют, что в Запорожской, Херсонской, Донецкой, Харьковской областях местами будут идти значительные дожди, днем местами град.
В этот день дождя не будет только в Крыму.
Температура воздуха:
- ночью +15+20°С;
- днем +20+25°С.
В Укргидрометцентре говорят, что 25-26 июня будет держаться неустойчивая погода: ночью местами, днем повсюду грозовые дожди, в понедельник в западных областях без осадков.
Температура:
- ночью 15 — 20°,
- днем в Украине 21 — 26°.
Прогноз погоды по Киеву и области 25 июня.
По прогнозам народного синоптика Натальи Диденко, в Киеве 25 июня также жары не будет, около +25 градусов. Возможны грозы.
Опасные метеорологические явления
Также в Укргидрометцентре предупредили о возможных опасных метеорологических явлениях.
25 июня в Украине грозы, в Запорожской, Херсонской, Донецкой, Харьковской областях днем местами град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.
Напомним, в течение выходных ожидаются местами грозовые дожди, при грозах возможны сильные ливни и порывистый ветер. Однако с прояснениями. Аномальная жара будет держаться в южной части страны, "парить" и в других областях.