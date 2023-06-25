Прогноз погоды на сегодня, воскресенье, 25 июня

Девушка под зонтиком. Фото: Google

Сегодня, 25 июня, в Украине будет тепло. Но почти во всех регионах пройдут дожди с грозами.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 25 июня.

Синоптики прогнозируют, что в Запорожской, Херсонской, Донецкой, Харьковской областях местами будут идти значительные дожди, днем местами град.

В этот день дождя не будет только в Крыму.

Прогноз погоды по Украине на 25 июня. Фото: Наталья Диденко

Температура воздуха:

ночью +15+20°С;

днем +20+25°С.

Погода в Украине 25 июня. Фото: Скриншот

В Укргидрометцентре говорят, что 25-26 июня будет держаться неустойчивая погода: ночью местами, днем повсюду грозовые дожди, в понедельник в западных областях без осадков.

Температура:

ночью 15 — 20°,

днем в Украине 21 — 26°.

Прогноз погоды по Киеву и области 25 июня.

По прогнозам народного синоптика Натальи Диденко, в Киеве 25 июня также жары не будет, около +25 градусов. Возможны грозы.

Прогноз погоды от Натальи Диденко на 25 июня. Фото: Скриншот

Опасные метеорологические явления

Также в Укргидрометцентре предупредили о возможных опасных метеорологических явлениях.

25 июня в Украине грозы, в Запорожской, Херсонской, Донецкой, Харьковской областях днем местами град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

Опасные метеорологические явления на Украине 25 июня. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в течение выходных ожидаются местами грозовые дожди, при грозах возможны сильные ливни и порывистый ветер. Однако с прояснениями. Аномальная жара будет держаться в южной части страны, "парить" и в других областях.