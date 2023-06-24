Прогноз погоди сьогодні 24 червня

Жінка ховається під парасолею від дощу. Фото: google.com

Сьогодні, 24 червня, в Україні очікується тепла погода. Однак, майже у всіх регіонах можливі короткочасні дощі з грозами.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 24 червня

Сьогодні в західних областях очікуються помірні дощі з грозами, місцями навіть можуть бути град та шквали.

На решті території України вночі без опадів, проте вдень можуть бути грози та сильні пориви вітру.

Температура повітря вночі +15-20°С; вдень +17-32°С.

Погода в Україні 24 червня. Фото: Скриншот

Прогноз погоди в Києві 24 червня

У столиці сьогодні вдень очікуються короткочасні дощі, місцями можуть пройти грози. Вночі без опадів.

Температура повітря вночі +17-19°С; вдень +28-30°С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами синоптикині, на вихідних в Україні місцями очікуються грозові дощі, які супроводжуватимуться сильним поривчастим вітром. Спека протримається у південній частині країни.

Сьогодні погода може погіршитися у західних областях. Температура повітря +21-26°С.

Погода в Україні на вихідні

Протягом вихідних очікуються місцями грозові дощі, при грозах можливі сильні зливи і поривчастий вітер. Однак із проясненнями.

Аномальна спека триматиметься в південній частині країни, "паритиме" і в інших областях.

Температура повітря вдень +25-31°С; уночі +16-22°С.

Синоптики повідомляють, що сьогодні температура повітря знизиться на заході, а завтра, 25 червня, у більшості областей повітря стане "свіжим".

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі попереджують про можливі небезпечні метеорологічні явища. Упродовж суботи, 24 червня, в західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, вночі значні дощі.