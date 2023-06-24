Прогноз погоди сьогодні 24 червня

Синоптики назвали області, які сьогодні заллють сильні дощі
Сьогодні, 24 червня, в Україні очікується тепла погода. Однак, майже у всіх регіонах можливі короткочасні дощі з грозами.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 24 червня
Сьогодні в західних областях очікуються помірні дощі з грозами, місцями навіть можуть бути град та шквали.
На решті території України вночі без опадів, проте вдень можуть бути грози та сильні пориви вітру.
Температура повітря вночі +15-20°С; вдень +17-32°С.
Прогноз погоди в Києві 24 червня
У столиці сьогодні вдень очікуються короткочасні дощі, місцями можуть пройти грози. Вночі без опадів.
Температура повітря вночі +17-19°С; вдень +28-30°С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За словами синоптикині, на вихідних в Україні місцями очікуються грозові дощі, які супроводжуватимуться сильним поривчастим вітром. Спека протримається у південній частині країни.
Сьогодні погода може погіршитися у західних областях. Температура повітря +21-26°С.
Погода в Україні на вихідні
Протягом вихідних очікуються місцями грозові дощі, при грозах можливі сильні зливи і поривчастий вітер. Однак із проясненнями.
Аномальна спека триматиметься в південній частині країни, "паритиме" і в інших областях.
Температура повітря вдень +25-31°С; уночі +16-22°С.
Синоптики повідомляють, що сьогодні температура повітря знизиться на заході, а завтра, 25 червня, у більшості областей повітря стане "свіжим".
Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі попереджують про можливі небезпечні метеорологічні явища. Упродовж суботи, 24 червня, в західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, вночі значні дощі.