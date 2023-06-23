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Синоптики розповіли, які регіони завтра накриють грози

23 червня 2023 21:01
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 24 червня
Люди під дощем. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 24 червня, в Україні очікується тепла погода. Однак, майже у всіх регіонах можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко

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Прогноз погоди в Україні 24 червня

Зокрема, у західних областях очікуються помірні дощі з грозами, місцями навіть можуть бути град та шквали.

На решті території України вночі без опадів, проте вдень можуть бути грози та сильні пориви вітру. 

Температура повітря: 

  • вночі +15+20°С;
  • вдень +17+32°С.
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Погода в Україні 24 червня. Фото: скриншот

Погода в Києві 24 червня

У столиці в суботу вдень очікуються короткочасні дощі, місцями можуть пройти грози. Вночі без опадів. 

Температура повітря:

  • вночі +17+19°С;
  • вдень +28+30°С.
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Погода в Києві 24 червня. Фото: скриншот

Небезпечні метеорологічні явища

Також, в Укргідрометцентрі попереджують про можливі небезпечні метеорологічні явища. 

"В другій половині дня 23 червня на Волині та Львівщині, протягом 24 червня у західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, вночі значні дощі", — йдеться у повідомленні. 

  • Небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр
  • Небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр
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Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами синоптикині, на вихідних в Україні місцями очікуються грозові дощі, які супроводжуватимуться сильним поривчастим вітром. Спека протримається у південній частині країни. 

У суботу погода може погіршитися у західних областях. Температура повітря +21+26°С.

Погода в Києві від Наталки Діденко

У суботу ввечері у столиці очікуються грозові дощі. Однак, на температуру вони не вплинуть. Вона коливатиметься у межах +27+29°С. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на вихідних погода не потішить українців та вказали, у яких регіонах очікувати погіршення. 

 

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