Люди під дощем. Фото: google

Завтра, 24 червня, в Україні очікується тепла погода. Однак, майже у всіх регіонах можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні 24 червня

Зокрема, у західних областях очікуються помірні дощі з грозами, місцями навіть можуть бути град та шквали.

На решті території України вночі без опадів, проте вдень можуть бути грози та сильні пориви вітру.

Температура повітря:

вночі +15+20°С;

вдень +17+32°С.

Погода в Україні 24 червня. Фото: скриншот

Погода в Києві 24 червня

У столиці в суботу вдень очікуються короткочасні дощі, місцями можуть пройти грози. Вночі без опадів.

Температура повітря:

вночі +17+19°С;

вдень +28+30°С.

Погода в Києві 24 червня. Фото: скриншот

Небезпечні метеорологічні явища

Також, в Укргідрометцентрі попереджують про можливі небезпечні метеорологічні явища.

"В другій половині дня 23 червня на Волині та Львівщині, протягом 24 червня у західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, вночі значні дощі", — йдеться у повідомленні.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр 1 / 2

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами синоптикині, на вихідних в Україні місцями очікуються грозові дощі, які супроводжуватимуться сильним поривчастим вітром. Спека протримається у південній частині країни.

У суботу погода може погіршитися у західних областях. Температура повітря +21+26°С.

Погода в Києві від Наталки Діденко

У суботу ввечері у столиці очікуються грозові дощі. Однак, на температуру вони не вплинуть. Вона коливатиметься у межах +27+29°С.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на вихідних погода не потішить українців та вказали, у яких регіонах очікувати погіршення.