Синоптики розповіли, які регіони завтра накриють грози
Завтра, 24 червня, в Україні очікується тепла погода. Однак, майже у всіх регіонах можливі короткочасні дощі з грозами.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні 24 червня
Зокрема, у західних областях очікуються помірні дощі з грозами, місцями навіть можуть бути град та шквали.
На решті території України вночі без опадів, проте вдень можуть бути грози та сильні пориви вітру.
Температура повітря:
- вночі +15+20°С;
- вдень +17+32°С.
Погода в Києві 24 червня
У столиці в суботу вдень очікуються короткочасні дощі, місцями можуть пройти грози. Вночі без опадів.
Температура повітря:
- вночі +17+19°С;
- вдень +28+30°С.
Небезпечні метеорологічні явища
Також, в Укргідрометцентрі попереджують про можливі небезпечні метеорологічні явища.
"В другій половині дня 23 червня на Волині та Львівщині, протягом 24 червня у західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, вночі значні дощі", — йдеться у повідомленні.
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Небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр
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Небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За словами синоптикині, на вихідних в Україні місцями очікуються грозові дощі, які супроводжуватимуться сильним поривчастим вітром. Спека протримається у південній частині країни.
У суботу погода може погіршитися у західних областях. Температура повітря +21+26°С.
Погода в Києві від Наталки Діденко
У суботу ввечері у столиці очікуються грозові дощі. Однак, на температуру вони не вплинуть. Вона коливатиметься у межах +27+29°С.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на вихідних погода не потішить українців та вказали, у яких регіонах очікувати погіршення.