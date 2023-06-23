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Синоптики рассказали, какие регионы завтра накроют грозы

23 июня 2023 21:01
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 24 июня
Люди под дождем. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 24 июня, в Украине ожидается теплая погода. Однако почти во всех регионах возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 24 июня

В западных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами даже могут быть град и шквалы.

На остальной территории Украины без осадков, однако днем могут быть грозы и сильные порывы ветра.

Температура воздуха:

  • ночью +15+20°С;
  • днем +17+32°С.
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Погода в Украине 24 июня. Фото: скриншот

Погода в Киеве 24 июня

В столице в субботу днем ожидаются кратковременные дожди, местами пройдут грозы. Ночью без осадков.

Температура воздуха:

  • ночью +17+19°С;
  • днем +28+30°С.
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Погода в Киеве 24 июня. Фото: скриншот

Опасные метеорологические явления

Также в Укргидрометцентре предупреждают о возможных опасных метеорологических явлениях.

"Во второй половине дня 23 июня на Волыни и Львовской области, в течение 24 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью значительные дожди", — говорится в сообщении.

  • Опасные метеорологические явления на Украине. Фото: Укргидрометцентр
  • Опасные метеорологические явления на Украине. Фото: Укргидрометцентр
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Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам синоптика, в выходные в Украине местами ожидаются грозовые дожди, которые будут сопровождаться сильным порывистым ветром. Жара продержится в южной части страны.

В субботу погода может ухудшиться в западных областях. Температура воздуха +21+26°С.

Погода в Киеве от Наталки Диденко

В субботу вечером в столице ожидаются грозовые дожди. Однако на температуру они не повлияют. Она будет колебаться в пределах +27+29°С.

Напомним, ранее мы писали, что в выходные погода не порадует украинцев и указали, в каких регионах ожидать ухудшения.

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