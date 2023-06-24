Прогноз погоды сегодня.

Женщина прячется под зонтиком от дождя. Фото: google.com

Сегодня, 24 июня, в Украине ожидается теплая погода. Однако почти во всех регионах возможны кратковременные дожди с грозами.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 24 июня

Сегодня в западных областях ожидаются умеренные дожди с грозами, местами могут быть даже град и шквалы.

На остальной территории Украины без осадков, однако днем могут быть грозы и сильные порывы ветра.

Температура воздуха ночью +15-20°С; днем +17-32°С.

Погода в Украине 24 июня. Фото: Скриншот

Прогноз погоды в Киеве 24 июня

В столице сегодня днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью без осадков.

Температура воздуха ночью +17-19°С; днем +28-30°С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам синоптика, в выходные в Украине местами ожидаются грозовые дожди, которые будут сопровождаться сильным порывистым ветром. Жара продержится в южной части страны.

Сегодня погода может ухудшиться в западных областях. Температура воздуха +21-26°С.

Погода в Украине на выходные

В течение выходных ожидаются местами грозовые дожди, при грозах возможны сильные ливни и порывистый ветер. Однако с прояснениями.

Аномальная жара будет держаться в южной части страны, "парить" будет и в других областях.

Температура воздуха днем +25-31°С; ночью +16-22°С.

Синоптики сообщают, что сегодня температура воздуха снизится на западе, а завтра, 25 июня, в большинстве областей воздух станет "свежим".

Напомним, что в Укргидрометцентре предупреждают о возможных опасных метеорологических явлениях. В течение субботы, 24 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью сильные дожди.