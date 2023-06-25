Прогноз погоди на сьогодні, неділю, 25 червня

Діставайте парасолі: які області сьогодні заллє найбільше
Сьогодні, 25 червня, в Україні буде тепло. Але майже у всіх регіонах пройдуть невеликі дощі з грозами.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Прогноз погоди в Україні 25 червня
Синоптики прогнозують, що в Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській областях місцями падатимуть значні дощі, вдень подекуди град.
Цього дня дощу не буде лише в Криму.
Температура повітря:
- вночі +15 +20°С;
- вдень +20 +25°С.
В Укргідрометцентрі кажуть, що 25-26 червня утримається нестійка погода: вночі місцями, вдень повсюди грозові дощі, в понеділок у західних областях без опадів.
Температура:
- вночі 15 — 20°,
- вдень в Україні 21 — 26°.
Прогноз погоди у Києві та області 25 червня
За прогнозами народного синоптика Наталки Діденко, у Києві 25-го червня також спеки не буде, близько +25 градусів. Очікується дощ, гроза.
Небезпечні метеорологічні явища
Також в Укргідрометцентрі попередили про можливі небезпечні метеорологічні явища.
25 червня в Україні грози, у центральних, Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській областях вдень подекуди град, пориви вітру та шквали 15-20 м/с.
Нагадаємо, протягом вихідних очікуються місцями грозові дощі, при грозах можливі сильні зливи і поривчастий вітер. Однак із проясненнями. Аномальна спека триматиметься в південній частині країни, "паритиме" і в інших областях.