Прогноз погоди на сьогодні, неділю, 25 червня

Дівчина під парасолею. Фото: Google

Сьогодні, 25 червня, в Україні буде тепло. Але майже у всіх регіонах пройдуть невеликі дощі з грозами.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 25 червня

Синоптики прогнозують, що в Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській областях місцями падатимуть значні дощі, вдень подекуди град.

Цього дня дощу не буде лише в Криму.

Прогноз погоди по Україні на 25 червня. Фото: Наталка Діденко

Температура повітря:

вночі +15 +20°С;

вдень +20 +25°С.

Погода в Україні 25 червня. Фото: Скріншот

В Укргідрометцентрі кажуть, що 25-26 червня утримається нестійка погода: вночі місцями, вдень повсюди грозові дощі, в понеділок у західних областях без опадів.

Температура:

вночі 15 — 20°,

вдень в Україні 21 — 26°.

Прогноз погоди у Києві та області 25 червня

За прогнозами народного синоптика Наталки Діденко, у Києві 25-го червня також спеки не буде, близько +25 градусів. Очікується дощ, гроза.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 25 червня. Фото: Скріншот

Небезпечні метеорологічні явища

Також в Укргідрометцентрі попередили про можливі небезпечні метеорологічні явища.

25 червня в Україні грози, у центральних, Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській областях вдень подекуди град, пориви вітру та шквали 15-20 м/с.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 25 червня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, протягом вихідних очікуються місцями грозові дощі, при грозах можливі сильні зливи і поривчастий вітер. Однак із проясненнями. Аномальна спека триматиметься в південній частині країни, "паритиме" і в інших областях.