Прогноз погоди на завтра, 25 червня в Україні

Синоптики попередили українців про різку зміну погоди
Завтра, 25 червня, в Україні буде тепло. Але майже у всіх регіонах пройдуть невеликі дощі з грозами.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Україні на 25 червня
Зокрема, в західних і південних областях очікуються невеликі дощі з грозами, місцями можуть бути град, пориви вітру та шквали.
В цей день дощу не буде лише в Криму.
Температура повітря:
- вночі +15 +20°С;
- вдень +20 +25°С.
Погода у Києві 25 червня
У Києві в неділю вдень можуть бути дощі з грозами.
Температура повітря:
- вночі +18 +20°С;
- вдень +23 +25°С.
Небезпечні метеорологічні явища
Також в Укргідрометцентрі попередили про можливі небезпечні метеорологічні явища у Києві та Київській області.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 24 червня гроза, пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпеки", — зазначили у повідомленні.
Крім того, 24 червня "у західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".
Нагадаємо, раніше ми писали, що вихідні в одеситів розпочнуться з теплого сонячного дня. Тим часом в області очікується дощ з грозою.