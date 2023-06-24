Прогноз погоди на завтра, 25 червня в Україні

Погода на завтра, 25 червня. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 25 червня, в Україні буде тепло. Але майже у всіх регіонах пройдуть невеликі дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Зокрема, в західних і південних областях очікуються невеликі дощі з грозами, місцями можуть бути град, пориви вітру та шквали.

В цей день дощу не буде лише в Криму.

Температура повітря:

вночі +15 +20°С;

вдень +20 +25°С.

Погода в Україні 25 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 25 червня

У Києві в неділю вдень можуть бути дощі з грозами.

Температура повітря:

вночі +18 +20°С;

вдень +23 +25°С.

Погода в Києві 25 червня. Фото: скриншот

Небезпечні метеорологічні явища

Також в Укргідрометцентрі попередили про можливі небезпечні метеорологічні явища у Києві та Київській області.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 24 червня гроза, пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпеки", — зазначили у повідомленні.

Крім того, 24 червня "у західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".

Небезпечні метеорологічні явища

Нагадаємо, раніше ми писали, що вихідні в одеситів розпочнуться з теплого сонячного дня. Тим часом в області очікується дощ з грозою.