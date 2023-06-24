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Синоптики попередили українців про різку зміну погоди

24 червня 2023 14:43
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди на завтра, 25 червня в Україні
Погода на завтра, 25 червня. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Завтра, 25 червня, в Україні буде тепло. Але майже у всіх регіонах пройдуть невеликі дощі з грозами. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 25 червня

Зокрема, в західних і південних областях очікуються невеликі дощі з грозами, місцями можуть бути град, пориви вітру та шквали. 

В цей день дощу не буде лише в Криму.

Температура повітря:

  • вночі +15 +20°С;
  • вдень +20 +25°С.
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Погода в Україні 25 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 25 червня

У Києві в неділю вдень можуть бути дощі з грозами. 

Температура повітря:

  • вночі +18 +20°С;
  • вдень +23 +25°С.
Погода в Києві 25 червня. Фото: скриншот

Небезпечні метеорологічні явища

Також в Укргідрометцентрі попередили про можливі небезпечні метеорологічні явища у Києві та Київській області.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 24 червня гроза, пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпеки", — зазначили у повідомленні. 

Крім того, 24 червня "у західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)". 

Небезпечні метеорологічні явища

Нагадаємо, раніше ми писали, що вихідні в одеситів розпочнуться з теплого сонячного дня. Тим часом в області очікується дощ з грозою.  

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