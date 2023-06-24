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Синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды

24 июня 2023 14:43
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды на завтра, 25 июня в Украине
Погода на завтра, 25 июня. Фото: Новини. LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Завтра, 25 июня, в Украине будет тепло. Но почти во всех регионах пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 25 июня

В западных и южных областях ожидаются небольшие дожди с грозами, местами могут быть град, порывы ветра и шквалы.

В этот день дождя не будет только в Крыму.

Температура воздуха:

  • ночью +15+20°С;
  • днем +20+25°С.
Возможно, это изображение карта и текст
Погода в Украине 25 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 25 июня

В Киеве в воскресенье днем будут дожди с грозами. 

Температура воздуха:

  • ночью +18+20°С;
  • днем +23+25°С.
Погода в Киеве 25 июня. Фото: скриншот

Опасные метеорологические явления

Также в Укргидрометцентре предупредили о возможных опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области.

"В ближайшее время с содержанием до конца суток 24 июня гроза, порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности", — отметили в сообщении.

Кроме того, 24 июня "в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".

Опасные метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр 

Напомним, ранее мы писали, что выходные одесситов начнутся с теплого солнечного дня. Между тем, в области ожидается дождь с грозой.

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