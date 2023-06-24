Прогноз погоды на завтра, 25 июня в Украине

Синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды
Завтра, 25 июня, в Украине будет тепло. Но почти во всех регионах пройдут дожди с грозами.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине на 25 июня
В западных и южных областях ожидаются небольшие дожди с грозами, местами могут быть град, порывы ветра и шквалы.
В этот день дождя не будет только в Крыму.
Температура воздуха:
- ночью +15+20°С;
- днем +20+25°С.
Погода в Киеве 25 июня
В Киеве в воскресенье днем будут дожди с грозами.
Температура воздуха:
- ночью +18+20°С;
- днем +23+25°С.
Опасные метеорологические явления
Также в Укргидрометцентре предупредили о возможных опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области.
"В ближайшее время с содержанием до конца суток 24 июня гроза, порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности", — отметили в сообщении.
Кроме того, 24 июня "в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".
Напомним, ранее мы писали, что выходные одесситов начнутся с теплого солнечного дня. Между тем, в области ожидается дождь с грозой.