Прогноз погоды на завтра, 25 июня в Украине

Погода на завтра, 25 июня. Фото: Новини. LIVE

Завтра, 25 июня, в Украине будет тепло. Но почти во всех регионах пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных и южных областях ожидаются небольшие дожди с грозами, местами могут быть град, порывы ветра и шквалы.

В этот день дождя не будет только в Крыму.

Температура воздуха:

ночью +15+20°С;

днем +20+25°С.

Погода в Украине 25 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 25 июня

В Киеве в воскресенье днем будут дожди с грозами.

Температура воздуха:

ночью +18+20°С;

днем +23+25°С.

Погода в Киеве 25 июня. Фото: скриншот

Опасные метеорологические явления

Также в Укргидрометцентре предупредили о возможных опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области.

"В ближайшее время с содержанием до конца суток 24 июня гроза, порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности", — отметили в сообщении.

Кроме того, 24 июня "в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".

Опасные метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее мы писали, что выходные одесситов начнутся с теплого солнечного дня. Между тем, в области ожидается дождь с грозой.