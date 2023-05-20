Какой будет погода в Украине 21 мая

Женщина возле дерева в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 21 мая, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях небольшой дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Ночью в Карпатском регионе, днем в южной части, восточных и большинстве центральных областей небольшой кратковременный дождь. Синоптики рассказали, что местами ожидается гроза. На остальной территории Украины осадков не предвидится.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет +8-13°С, днем +18-23°С, а в Карпатах +13-18°С. В южной части ночью ожидается +12-17°С, днем +22-27°С.

Прогноз погоды на 21 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

Синоптики сообщили, что ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +8-13°С, днем +18-23°С;

в Киеве ночью около +10°С, днем +19-21°С.

Напомним, синоптики обнародовали прогноз погоды по Украине. На выходных ожидается переменная облачность. Кое-где будет дождь, возможны даже грозы. Средняя посуточная температура в Украине превысила 15 градусов тепла.

Также мы писали, что сегодня, 20 мая, в Одесской области ожидается улучшение погодных условий. Синоптики прогнозируют, что день будет достаточно теплым и температура воздуха прогреется до +25 градусов.

Добавим, Южная Европа готовится к летней рекордной засухе. Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.