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Чи зможуть українці далі насолоджуватись теплом: прогноз погоди на завтра

20 травня 2023 16:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Україні 21 травня
Жінка біля дерева у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 21 травня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях буде невеликий дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вночі в Карпатському регіоні, вдень у південній частині, східних та більшості центральних областей невеликий короткочасний дощ. Синоптики розповіли, що місцями очікується гроза. На решті території України опадів не передбачається.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі буде +8-13°С, вдень +18-23°С, а в Карпатах +13-18°С. У південній частині вночі очікується +12-17°, вдень +22-27°С.

Прогноз погоды на 21 мая
Прогноз погоди на 21 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

Синоптики повідомили, що очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. 

Вітер північно-східний, 5-10м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі +8-13°С, вдень +18-23°С;
  • у Києві вночі близько +10°С, вдень +19-21°С.

Нагадаємо, синоптики опублікували прогноз погоди по Україні. На вихідних очікується мінлива хмарність. Подекуди дощитиме, можливі навіть грози. Середня добова температура в Україні перевищила 15 градусів тепла.

Також ми писали, що сьогодні, 20 травня, на Одещині очікується покращення погодних умов. Синоптики прогнозують, що день буде досить теплий й температура повітря прогріється до +25 градусів.

Додамо, Південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших урожаїв за десятиліття.

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