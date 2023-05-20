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В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

20 травня 2023 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше
В Одесі падає дощ. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики опублікували прогноз погоди по Україні. На вихідних очікується мінлива хмарність. Подекуди дощитиме, можливі навіть грози. Середня добова температура в Україні перевищила 15 градусів тепла.

Це означає, що почалося метеорологічне літо. Про це інформує Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди по Україні 

Синоптики прогнозують по Україні мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ та гроза очікується:

  • в Криму,
  • у Хмельницькій області,
  • у Вінницькій області,
  • у Черкаській області,
  • у Полтавській області,
  • у Харківській області,
  • у Сумській області.

Вітер північно-східний 7 — 12 м/с. В Криму вдень місцями пориви 15 — 20 м/с.

Прогноз погоди по Україні на 20 травня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря по Україні:

  • вночі 11 — 16°,
  • на Прикарпатті та в Карпатах 4 — 9°,
  • вдень в західних та північних областях 20 — 25°,
  • в центральних, східних та південних областях 24 — 29°,
  • на високогір'ї Карпат та в Кримських горах 13 — 18°.

Прогноз погоди по Київщині 

Синоптики прогнозують у столиці мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 7 — 12 м/с.

Температура повітря на Київщині:

  • вночі 11 — 16°
  • вдень 20 — 25°

У Києві:

  • вночі 13 — 15°,
  • вдень 21 — 23°.

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, метеорологічна весна закінчилася, яка розпочалася 17 січня і тривала 116 днів.

"Тривалість весни у столиці перевищила кліматичну норму на півтора місяця. Отже, говоримо про перші, вже фактично, літні вихідні", — заявила Діденко.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що наступні дві ночі переважно без опадів. Вдень на більшій частині території України місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с, під час гроз поривчастий.

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