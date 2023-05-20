В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше
Синоптики опублікували прогноз погоди по Україні. На вихідних очікується мінлива хмарність. Подекуди дощитиме, можливі навіть грози. Середня добова температура в Україні перевищила 15 градусів тепла.
Це означає, що почалося метеорологічне літо. Про це інформує Укргідрометцентр.
Прогноз погоди по Україні
Синоптики прогнозують по Україні мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ та гроза очікується:
- в Криму,
- у Хмельницькій області,
- у Вінницькій області,
- у Черкаській області,
- у Полтавській області,
- у Харківській області,
- у Сумській області.
Вітер північно-східний 7 — 12 м/с. В Криму вдень місцями пориви 15 — 20 м/с.
Температура повітря по Україні:
- вночі 11 — 16°,
- на Прикарпатті та в Карпатах 4 — 9°,
- вдень в західних та північних областях 20 — 25°,
- в центральних, східних та південних областях 24 — 29°,
- на високогір'ї Карпат та в Кримських горах 13 — 18°.
Прогноз погоди по Київщині
Синоптики прогнозують у столиці мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 7 — 12 м/с.
Температура повітря на Київщині:
- вночі 11 — 16°
- вдень 20 — 25°
У Києві:
- вночі 13 — 15°,
- вдень 21 — 23°.
За словами народної синоптикині Наталки Діденко, метеорологічна весна закінчилася, яка розпочалася 17 січня і тривала 116 днів.
"Тривалість весни у столиці перевищила кліматичну норму на півтора місяця. Отже, говоримо про перші, вже фактично, літні вихідні", — заявила Діденко.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що наступні дві ночі переважно без опадів. Вдень на більшій частині території України місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с, під час гроз поривчастий.